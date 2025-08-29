La revista Time incluyó al Papa León XIV en su lista 2025 de las “Personas más influyentes en inteligencia artificial en el mundo” el jueves 28 de agosto, elogiando el enfoque del Pontífice en las preocupaciones éticas relacionadas con esta tecnología emergente.

La revista enumeró a las 100 personas más influyentes en inteligencia artificial (IA) en cuatro categorías: líderes, innovadores, transformadores y pensadores. Según Time, León XIV está entre los 25 pensadores más influyentes en este campo.

En un perfil publicado en la revista, Andrew Chow, corresponsal de tecnología de Time, señaló que León XIV eligió su nombre papal, en parte, por la necesidad de que la Iglesia abordara los asuntos éticos relacionados con la IA y escribió que el Santo Padre “ya está cumpliendo su promesa”.

Cuando el Pontífice se reunió con el Colegio Cardenalicio dos días después de asumir el papado, dijo que tomó el nombre en honor a León XIII, quien “afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial”.

León XIII, Papa de 1878 a 1903, publicó la encíclica Rerum Novarum, que trataba sobre las necesidades de la clase trabajadora en medio de la revolución industrial. El texto rechazó tanto el socialismo como el poder irrestricto del mercado, optando por la cooperación entre intereses en competencia, centrada en la dignidad de la persona humana.

El actual Papa, León XIV, dijo que tomó el nombre debido a los “desarrollos de la inteligencia artificial”, que, señaló, plantean “nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo”.

El perfil de Time destacó que el Vaticano acogió en junio la Conferencia Anual sobre Inteligencia Artificial, Ética y Gobernanza Empresarial, y afirmó: “El discurso de apertura de León XIV subrayó el potencial de la IA como fuerza para el bien, particularmente en la atención médica y los descubrimientos científicos”.

“Pero la IA ‘plantea preguntas preocupantes sobre sus posibles repercusiones en la apertura de la humanidad a la verdad y la belleza, en nuestra capacidad particular de comprender y elaborar la realidad’, añadió”, afirmó el perfil, citando al Santo Padre. “Y advirtió que la tecnología podría ser mal utilizada para ‘ganancias egoístas a expensas de otros o, peor aún, para fomentar conflictos y agresiones’”.

Entre otras personalidades incluidas por Time en la lista se encuentran el fundador de xAI, Elon Musk; el fundador de Meta, Mark Zuckerberg; el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang; la senadora Marsha Blackburn y el senador Chris Murphy.

Esta es la tercera lista anual publicada por Time sobre las personas más influyentes en IA.

“Lanzamos esta lista en 2023, tras la publicación de ChatGPT por parte de OpenAI, el momento en que muchos tomaron conciencia del potencial de la IA para competir con las capacidades humanas y superarlas”, escribió el editor en jefe de Time, Sam Jacobs, acerca de la publicación del listado.

“Nuestro objetivo era mostrar que la dirección que tome la IA será determinada no por las máquinas, sino por las personas: innovadores, defensores, artistas y todos aquellos que tengan interés en el futuro de esta tecnología”, añadió. “... La lista de este año confirma aún más nuestro enfoque en las personas”.

