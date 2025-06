Francis X. Rocca

Francis X. Rocca es editor del Vaticano para EWTN News. Ha cubierto el Vaticano desde 2007, más recientemente para The Wall Street Journal, donde también informó sobre religión global. Ha escrito para Time, The Times Literary Supplement y The Atlantic, entre otras publicaciones. Rocca es el director del documental “Voces del Vaticano II: los participantes recuerdan el Concilio”.