La Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis Primada de México acogerá un programa especial para celebrar a la Virgen de Guadalupe la noche del 11 de diciembre, en la víspera de la solemnidad de la “Morenita del Tepeyac”.

Bajo el título de “Noche Guadalupana”, se tiene previsto un programa que comenzará a las 6:00 p.m. (hora local) con una procesión que partirá desde el Templo de Santa Inés llevando a la “Virgen de la Jura”, la cual, según se explica en las redes sociales de la catedral, es “la histórica imagen ante la cual se proclamó a la Guadalupana como Patrona de la Nueva España”.

A mitad de camino entre la iglesia de Santa Inés y la Catedral Metropolitana se encuentra lo que era el Palacio Arzobispal, erigido por el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga. Fue precisamente en ese lugar a donde llegó San Juan Diego, el vidente de la Virgen de Guadalupe, a presentarle su encargo de que se construya una “casita sagrada” al pie del cerro del Tepeyac.

Hasta aquella residencia episcopal, como prueba de la veracidad de las apariciones, San Juan Diego llevó su tilma cargada de rosas; y al mostrarle su contenido a Fray Juan de Zumárraga, quedó estampada milagrosamente la imagen de Santa María que se conserva hasta nuestros días en la Basílica de Guadalupe.

En el recorrido hasta la puerta de la Catedral Metropolitana se tienen previstas cuatro estaciones, que recuerdan las cuatro apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, ocurridas entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531.

Al interior del templo se rezará el Santo Rosario a las 8:00 p.m. y una hora después se cantarán las “Mañanitas” —tradicional canto mexicano con el que se celebran los cumpleaños— a la Virgen de Guadalupe, acompañados de mariachi.

A las 10:00 p.m. se celebrará la Santa Misa; y a las 11:00 p.m. el programa concluye con un “repique de campanas en alegría por la Solemnidad de la Virgen de Guadalupe”.

11 de diciembre — Festejemos a Nuestra Señora de Guadalupe



El Cabildo Metropolitano de la Catedral de México invita a todos los fieles a participar en los festejos dedicados a Santa María de Guadalupe, Madre y Reina de nuestra Nación.

El Cabildo Metropolitano de la Catedral de México invita a todos los fieles a participar en los festejos dedicados a Santa María de Guadalupe, Madre y Reina de nuestra Nación.

Consulta el programa de las actividades.

La Virgen de Guadalupe “sigue caminando con nosotros”

Entrevistado por ACI Prensa, el P. José A. Carballo, rector de la Catedral Metropolitana y deán del Cabildo Metropolitano, destacó que celebrar a Nuestra Señora de Guadalupe “es reconocer que sigue caminando con nosotros, intercediendo por nuestras familias, nuestras necesidades y nuestra nación”.

“Su imagen, impresa milagrosamente en el ayate de San Juan Diego, es consuelo para quienes buscan refugio, fortaleza para los que cargan sufrimientos y guía para quienes desean seguir a Cristo”.

Esta celebración, añadió, “es, en lo más profundo, un acto de amor filial hacia la Virgen de Guadalupe que eligió quedarse para siempre en medio de su pueblo”.

La “Virgen de la Jura” y una invitación a renovar “nuestra entrega y confianza”.

El rector de la Catedral Metropolitana y deán del Cabildo Metropolitano resaltó la importancia de la presencia de la “Virgen de la Jura” en este homenaje, pues “recuerda el profundo vínculo histórico y espiritual que esta advocación ha tenido con la vida de la Iglesia en México”.

Anverso y reverso de la imagen de la Virgen de la Jura. Crédito: Cortesía Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis Primada de México.

“Se eligió específicamente esta imagen por su significado como símbolo de renovación de la fe y de compromiso cristiano”, dijo, pues “representa el acto solemne mediante el cual generaciones pasadas expresaron su fidelidad a Dios y a la protección maternal de Santa María”.

El P. Carballo destacó además la coordinación realizada entre la Catedral de Ciudad de México y la Basílica de Guadalupe, que también congregará multitudes con ocasión de la solemnidad de la Virgen del Tepeyac.

“Caminamos en sinodalidad, buscando siempre el bien del Pueblo de Dios”, dijo, destacando que “el diálogo ha permitido armonizar horarios y dinámicas, de manera que las celebraciones del 11 y 12 de diciembre se complementen y no se contrapongan”.

“Tanto la Basílica como la Catedral ofrecen espacios distintos, pero convergentes, para vivir el acontecimiento guadalupano en un espíritu de comunión, colaboración y servicio a los fieles”, aseguró.

Un evento “significativo”

El P. Eduardo Chávez, Teólogo Magistral Guadalupano de la Basílica de Guadalupe y postulador de la causa de canonización de San Juan Diego, destacó en declaraciones a ACI Prensa lo “significativo” tanto de la celebración en la Catedral Metropolitana como el evento mismo de la estampación de la imagen de la Virgen en la casa del obispo Fray Juan de Zumárraga.

“Ahí se plasmó la imagen de la Virgen de Guadalupe” el 12 de diciembre de 1531, subrayó, y explicó que “es muy significativo porque ciertamente desde el inicio la Virgen de Guadalupe hace Iglesia, forma Iglesia, es Madre de la Iglesia”.

El P. Chávez, director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos (ISEG), recordó que fue el propio Zumárraga quien antes de las apariciones, “en un momento de tanta angustia, de tantos problemas, injusticias, tanta sangre inocente derramada” por la Primera Real Audiencia de México, “gritó al cielo en esa carta que le escribió al Rey en 1529”, en la cual “dice ‘si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente’”.