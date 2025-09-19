El fallecido activista conservador Charlie Kirk habría estado considerando seriamente hacerse católico justo antes de su asesinato, de acuerdo con un obispo que habló con él poco antes de su muerte.

Robert Brennan, un escritor radicado en Los Ángeles y hermano del Obispo de Fresno, California (Estados Unidos), Mons. Joseph Brennan, señaló en una columna del 18 de septiembre en el periódico arquidiocesano Angelus de Los Ángeles que Kirk tuvo un “intercambio personal” con el prelado californiano aproximadamente una semana antes de su asesinato en la Utah Valley University, el 10 de septiembre.

Robert Brennan, quien dijo que el obispo Brennan le dio permiso para compartir la historia, relató que Kirk había hablado con el prelado en un desayuno de oración en Visalia. El activista conservador “le comentó al obispo sobre su esposa e hijos católicos y cómo asistía a Misa con ellos”.

Obispo Joseph Brennan de la Diócesis de Fresno en California. Crédito: Thank You (22 Millions+) views from Los Ángeles, USA, CC BY 2.0, vía Wikimedia Commons.

Kirk reconoció la “especulación” sobre su posible interés en convertirse al catolicismo, escribió Brennan en Angelus; posteriormente le dijo al obispo Brennan: “Estoy así de cerca” de convertirme.

En su columna de Angelus, Brennan se refirió a un video reciente en el que Kirk reconocía tener “grandes desacuerdos” con el catolicismo, pero sostenía que los protestantes “subestiman” a la Santísima Virgen María.

“No hablamos lo suficiente de María. No la veneramos lo suficiente”, dijo Kirk, argumentando que María es “la solución” al “feminismo tóxico” en Estados Unidos.

“Qué apropiado que uno de los últimos videos de Charlie Kirk tratara sobre la mediadora por excelencia de todo tiempo y espacio”, escribió Robert Brennan en Angelus. “A su manera él estaba extendiéndole la mano a ella, y ahora, estoy convencido, ella está respondiendo el favor”.

Kirk fue asesinado a tiros mientras respondía preguntas de los asistentes durante una escala de su “American Comeback Tour” en la Utah Valley University. Le sobreviven su esposa, Erika Frantzve, su hija de 3 años y su hijo de 1 año.

Católicos prominentes en todo el mundo se han unido a las voces de lamento por la muerte de Kirk en los días posteriores al asesinato. El Cardenal alemán Gerhard Ludwig Müller se refirió esta semana a Kirk como “un mártir de Jesucristo” y condenó la “celebración satánica” de su muerte por parte de algunos de sus detractores.

Kristan Hawkins, presidenta de Students for Life of America y Students for Life Action y amiga cercana de Kirk, declaró el 13 de septiembre que la muerte del activista “será un punto de inflexión” para el país.

Por su parte, Kevin Roberts, presidente de la Heritage Foundation, afirmó que el activismo de Kirk “restauró el optimismo sobre el futuro de Estados Unidos para millones de estadounidenses”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.