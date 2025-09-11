Apenas unos meses antes de ser asesinado el 10 de septiembre, Charlie Kirk —fundador de Turning Point USA, activista conservador en campus universitarios y cristiano evangélico declarado— dijo que, al morir, quería ser recordado por su fe cristiana.

“Si todo desaparece por completo, ¿cómo quieres ser recordado?”, le preguntó Jack Selby, conductor de The Iced Coffee Hour, al final de una entrevista el 29 de junio.

“¿Si muero?”, respondió Kirk.

“Si todo simplemente desaparece”, dijo Selby. “Si pudieras ser asociado con una sola cosa, ¿cómo querrías ser recordado?”

“Quiero ser recordado por el valor de mi fe. Eso sería lo más importante. Lo más importante es mi fe”, contestó Kirk.

Kirk fue asesinado la tarde del miércoles mientras conversaba con estudiantes en la Universidad del Valle de Utah como parte de su gira The American Comeback Tour. Había instalado una carpa con un cartel que decía “Prove Me Wrong” (“Demuéstrame que estoy equivocado”), invitando a quienes no estuvieran de acuerdo con sus posturas políticas, religiosas o filosóficas a debatir con él.

El evento comenzó de manera similar a sus otras visitas a campus, con estudiantes y asistentes formando fila para hacerle preguntas. Unas 3.000 personas acudieron para verlo o debatir con él.

Apenas 20 minutos después de iniciado, un asistente le preguntó sobre el transgenerismo y la violencia con armas. Tras un breve intercambio, alguien ubicado en un tejado cercano disparó un solo proyectil con un rifle de cerrojo, que atravesó el lado izquierdo del cuello de Kirk y le quitó la vida.

Un testigo, Brandon Russon, contó a CBS News que poco antes de recibir el disparo, Kirk estaba conversando con otro asistente sobre su fe cristiana. Según Russon, Kirk proclamó al público que “Cristo es el Señor” y que el Hijo de Dios había “vencido a la muerte”.

Esto era habitual en su activismo universitario.

A inicios de este año, Kirk debatió con un estudiante ateo que le preguntó sobre colaborar con conservadores ateos. Aunque dijo estar dispuesto a trabajar con cualquiera que apoyara buenas causas, advirtió que el ateísmo no puede generar un código moral adecuado.

“Debes ser un ateo honesto y reconocer que la moralidad es, por definición, subjetiva sin una creencia en Dios. No puedes ser ateo y creer en una moral objetiva. Es imposible, y los ateos verdaderos lo reconocen”, señaló.

Kirk observó que los ateos hacen afirmaciones de “deber”: sugieren que ciertas cosas deberían ser de una manera, como que “el asesinato debería estar mal”, pero no pueden proclamar estándares morales objetivos “si no existe un poder divino y eterno por encima de ti”.

“Es una afirmación muy importante porque, cuando no tienes la verdad objetiva anclando tu sociedad, esta se convierte en una lucha de poder”, advirtió. “Si no tienes la verdad, entonces reinará el poder. Quien logre acumular más poder terminará teniendo mayor influencia en la sociedad. Nosotros creemos que lo que es objetivamente correcto, verdadero, bueno y bello debe trascender en la sociedad”.

Kirk solía hablar de su fe en entrevistas, incluyendo una con el ateo Bill Maher en el podcast Club Random este año, donde explicó las doctrinas cristianas de la gracia y la expiación.

“Creemos que [Cristo] … sufriendo la muerte que sufrió en la cruz, estaba expiando nuestros pecados, los pecados de la humanidad”, dijo Kirk a Maher. “… En el fondo, es una afirmación de igualdad humana: todos somos pecadores, todos estamos rotos, todos tenemos problemas y vicios… Todos quedamos cortos ante el estándar de Dios y Jesús nos restaura”.

Durante su carrera, Kirk animó a los jóvenes a casarse y formar familias, se opuso al aborto y a la ideología de género, e inspiró a estudiantes universitarios a seguir a Cristo.

Relación de Charlie Kirk con la Iglesia católica

Aunque Kirk era protestante, a menudo dialogaba sobre teología con católicos. Su esposa, Erika, es católica bautizada, y la pareja con sus dos hijos ha sido vista en una iglesia católica en Scottsdale, Arizona.

En un podcast este año, Kirk dijo a un oyente: “Los católicos son fabulosos en muchísimos sentidos”. “Luchan por la vida, luchan por el matrimonio, luchan contra el transgenerismo”, añadió.

Cuando le preguntaron sobre la mariología católica, Kirk dijo que cree que los católicos van “demasiado lejos” en ese aspecto, pero que estaría “encantado de debatirlo” y que los evangélicos podrían “hacer un mejor trabajo recordando, estudiando, hablando y señalando a María, porque fue un vaso elegido por Dios Todopoderoso que trajo a Nuestro Señor a este mundo”.

“Nosotros, como protestantes, evangélicos, subvaloramos a María”, afirmó. “Ella fue muy importante. Fue el vaso de Nuestro Señor y Salvador. Creo que hemos… sobrecorregido. No hablamos lo suficiente de María, no la veneramos lo suficiente. María fue claramente importante para los primeros cristianos. Allí hay algo. De hecho, creo que una de las formas de corregir el feminismo tóxico en Estados Unidos es: María es la solución”.

Kirk también habló sobre la tendencia de que “muchos jóvenes están volviendo a la Iglesia” en una entrevista con Tucker Carlson este año. Llamó a la Iglesia “un bote salvavidas en este tsunami de caos y desorden” y señaló que muchos asisten a Misa católica porque “buscan algo que haya perdurado” y “algo que sea antiguo y bello”.

El vicepresidente JD Vance, católico, escribió en X que Kirk “creía genuinamente en Jesucristo y lo amaba” y que “tenía una fe profunda”. Vance destacó que Kirk era su amigo y que solían debatir temas teológicos.

“Solíamos discutir sobre el catolicismo y el protestantismo y quién tenía la razón sobre cuestiones doctrinales menores”, escribió. “Porque amaba a Dios, quería comprenderlo”.

El Obispo Robert Barron, de la Diócesis de Winona-Rochester (Minnesota), publicó en X que desayunó con Kirk hace unos cuatro años y conversaron sobre teología. Kirk tenía programado aparecer en su programa Bishop Barron Presents en menos de dos semanas.

“Era, sin duda, un gran debatiente y también uno de los mejores defensores en nuestro país del discurso civil, pero, antes que nada, era un cristiano apasionado”, dijo Mons. Barron.

“De hecho, cuando tuvimos ese desayuno en Phoenix, no hablamos mucho de política”, agregó. “Hablamos de teología, en la que tenía un profundo interés, y de Cristo. Sé que me uno a millones de personas en todo el mundo al rezar para que ahora descanse en la paz del Señor”.

Kirk también se unió al duelo por las víctimas del tiroteo en la Iglesia de la Anunciación el mes pasado en Minneapolis. En su programa, reflexionó sobre cómo se puede creer en Dios incluso en medio de la tragedia.

“La cruz es la respuesta de Dios al mal”, dijo Kirk. “… La pregunta no debería ser ‘¿por qué existe el mal?’, sino ‘¿qué ha hecho Dios al respecto?’. Y la cruz es la respuesta”.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.