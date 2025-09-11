El Obispo de Salt Lake City en el estado de Utah (Estados Unidos), Mons. Oscar Solís, lamentó la muerte del activista conservador Charlie Kirk y pidió que el gobierno “adopte las medidas adecuadas para poner fin a estos crímenes horribles”.

Charlie Kirk, casado y padre de dos niños, fue asesinado el 10 de septiembre en un evento universitario en Utah, cuando un desconocido le disparó en el cuello.

Según BBC, las autoridades informaron de la detención de dos sospechosos, pero ambos quedaron en libertad tras ser interrogados.

Kirk, de 31 años, había fundado la organización conservadora Turning Point USA y solía visitar las universidades en Estados Unidos para entablar “debates desafiantes” con los alumnos sobre diversos temas de interés social y político, como la defensa de la vida y la familia y la ideología de género porque, como dijo en algún momento en uno de sus videos, “cuando la gente deja de hablar, allí empieza la violencia”.

“Mi corazón está con la familia de Charlie Kirk, que hoy [ayer] ha sido asesinado a tiros en la Universidad del Valle de Utah. Rezaré por el descanso de su alma”, escribió Mons. Solís en una declaración.

“También rezo por todos los afectados, especialmente por aquellos que estaban presentes en el evento en el campus, las muchas personas que admiraban al Sr. Kirk y, sobre todo, su familia”, resaltó el prelado.

Mientras tanto, “sigo rezando por todas las víctimas de la violencia armada a lo largo de los años y por sus familias. Es espantoso que sigan ocurriendo actos de violencia sin sentido como este”.

Para concluir, el obispo dijo que “parece que nuestra sociedad ha perdido el sentido de la santidad de la vida, y rezo para que nuestro Gobierno adopte las medidas adecuadas para poner fin a estos horribles crímenes”.