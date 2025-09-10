El fundador y presidente de Turning Point USA, Charlie Kirk, recibió un disparo en un incidente que tuvo lugar en un evento de la Universidad del Valle de Utah esta tarde.

Los pedidos de oración por Kirk, activista conservador que solía ir a las universidades para debatir diversos temas de interés social y político, inundaron las plataformas de redes sociales luego de que comenzaran a circular en X imágenes de video que lo mostraban recibiendo un disparo en el cuello.

Kirk había estado discutiendo el creciente fenómeno de ataques violentos perpetrados por personas que se identifican como trans.

AP News informó en X que Kirk ha muerto.

“Recen por Charlie Kirk, un tipo realmente bueno y un padre joven”, escribió el vicepresidente JD Vance inmediatamente después de conocerse la noticia del ataque.

“Querido Dios, protege a Charlie en su hora más oscura”, escribió Vance en otra publicación.

Dear God, protect Charlie in his darkest hour. pic.twitter.com/RqNYfHLs2b — JD Vance (@JDVance) September 10, 2025



El presidente Donald Trump también publicó en su plataforma Truth Social: "Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!".

Desde España, Ignacio Arsuaga, fundador y presidente de HazteOír, también se unió a las oraciones por él.

“Una oración por Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, padre de familia y una de las voces más valientes del movimiento conservador y patriota norteamericano”, escribió en X.

Kirk está casado con su esposa, Erika, y es padre de dos hijos.

La Iglesia Católica de San José en Capitol Hill organizará una vigilia de oración por Kirk después de su adoración eucarística a las 5:15 p.m.

Kirk, quien se ha descrito a sí mismo como evangélico, recientemente se volvió viral en las redes sociales por su sorprendente interpretación de la Virgen María, al decir en un episodio de The Charlie Kirk Show, en el canal Real America's Voice, que creía que los protestantes no hablan ni veneran a María lo suficiente, y agregó que María "es la solución" al "feminismo tóxico en Estados Unidos".

“María era claramente importante para los primeros cristianos”, dijo Kirk. “Que haya más jóvenes piadosas, reverentes, llenas de fe, lentas para la ira y, a veces, lentas para las palabras. María es un ejemplo fenomenal, y creo que contrarresta gran parte de la toxicidad del feminismo en la era moderna”.

El obispo Robert Barron estuvo entre quienes publicaron inmediatamente después del ataque: “Por favor, oren por Charlie Kirk”.

El director del FBI, Kash Patel, dijo que “los agentes llegarán a la escena rápidamente” y que el FBI apoyará “plenamente la respuesta y la investigación en curso”.

We are closely monitoring reports of the tragic shooting involving Charlie Kirk at Utah Valley University. Our thoughts are with Charlie, his loved ones, and everyone affected. Agents will be on the scene quickly and the FBI stands in full support of the ongoing response and… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró: "Me informaron sobre el tiroteo en Utah. Casey y yo estamos orando por Charlie Kirk y su familia".

I’ve been briefed on the shooting in Utah. Casey and I are praying for Charlie Kirk and his family. — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) September 10, 2025

"Me duele el corazón. Charlie es un amigo. Un hombre bueno y valiente. Que se preocupa profundamente por este país. Que ama la vida. Es padre y esposo. Oren por él, oren con fervor. Oren por su familia. Oren por nuestro país. Señor Jesucristo, ten piedad", escribió Lila Rose, fundadora de Live Action, en una publicación en redes sociales.

Noticia en desarrollo

Traducido por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA