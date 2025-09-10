El P. Augustine Dauda Amadu, párroco de la Inmaculada Concepción en Kenema (Sierra Leona) fue golpeado en la cabeza y estrangulado hasta la muerte, un hecho que ha conmocionado al país, según informa la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN).

La Diócesis de Kenema indicó por su parte que el sacerdote fue asesinado por desconocidos el viernes 29 de agosto, pocas horas antes de asumir una nueva misión en la localidad de Kailahun. El P. Amadu iba a celebrar una Misa de despedida en Kenema el domingo 31, antes de su traslado.

La diócesis señala además que de acuerdo a la policía local los asesinos ingresaron a la casa del sacerdote rompiendo una ventana y, en el lugar, “no parece faltar nada, aunque se está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar si el motivo fue el robo o alguna otra razón”.

Luego de una reunión de sacerdotes, religiosos y laicos de la diócesis con la familia del sacerdote, se acordó que la Misa de exequias será el 19 de septiembre de 2025 en la parroquia de la Catedral de San Pablo a las 11:00 (hora local).

“Al orar por el feliz descanso de su alma, también oramos para que los autores de este atroz crimen sean expuestos y rindan cuentas”, señalaron desde la diócesis, precisando que el P. Amadu fue “un sacerdote humilde y dedicado, cuya vida de servicio a Dios y a la humanidad se vio truncada en vísperas de una nueva misión”.

De acuerdo a la agencia vaticana Fides, “Kenema, capital de la provincia oriental de Sierra Leona y del distrito homónimo, ha registrado en los últimos meses un notable aumento de delitos violentos, incluidos robos a mano armada y agresiones, que están afectando gravemente la seguridad de las comunidades locales”.

Ulrich Kny, director de proyectos para Sierra Leona de ACN, que colaboró en 2022 para reconstruir la iglesia Inmaculada Concepción, donde servía el sacerdote, recordó que “cuando visitamos la parroquia, la comunidad estaba feliz porque el padre Augustine iba a mudarse pronto a la casa parroquial que él mismo nos mostró. Es muy triste que haya sido víctima de una violencia tan terrible”.

En una declaración enviada a ACN, el Consejo Interreligioso de Sierra Leona resalta que “el padre Amadu era un hombre de paz, compasivo y con un compromiso inquebrantable con la elevación espiritual y social de su comunidad”.

“Su prematura muerte no sólo supone una pérdida devastadora para la Iglesia Católica, sino también para el conjunto de las confesiones religiosas y el tejido social de Sierra Leona. Lloramos la pérdida de un siervo de Dios cuya vida estuvo dedicada a fomentar la unidad, la esperanza y la guía moral”.

ACN explica asimismo que Sierra Leona es un país de mayoría musulmana, donde los cristianos representan algo más del 25% de la población.

Las relaciones interreligiosas son buenas en el país africano y la edición de 2023 del Informe sobre la libertad religiosa de ACN no señala ningún incidente significativo de persecución religiosa, por lo que el asesinato del sacerdote resulta más sorprendente.