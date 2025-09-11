En respuesta al asesinato del activista conservador cristiano Charlie Kirk, ocurrido el 10 de septiembre, el secretario de Estado del Vaticano condenó el uso de la violencia contra quienes discrepan.

“La postura del Vaticano es que estamos en contra de todo tipo de violencia. Y creemos que debemos ser muy tolerantes y respetuosos con todos, aunque no compartamos la misma opinión”, declaró a la prensa el Cardenal Pietro Parolin, en el marco de una conferencia que tuvo lugar en el Vaticano el 11 de septiembre.

“Si no somos tolerantes ni respetuosos, y somos violentos, esto generará un grave problema en la comunidad internacional y nacional”, añadió.

El Cardenal Parolin dio estos comentarios al día siguiente de que Kirk, de 31 años, fuera asesinado a tiros en la Universidad del Valle de Utah, durante la primera parada de su gira de regreso a Estados Unidos.

Kirk, quien solía debatir con estudiantes en el campus, defendió firmemente la libertad de expresión en las universidades y criticó abiertamente la discriminación contra los cristianos y la ideología de género. Fundó Turning Point USA en 2012 para promover la libertad de expresión y los valores conservadores en los campus universitarios.

