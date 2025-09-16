En lo que algunos llaman “el efecto Charlie Kirk”, personas en todo el país, incluidos muchos estudiantes universitarios que normalmente no van a la iglesia, han decidido asistir a Misa desde el asesinato del activista político cristiano conservador Charlie Kirk la semana pasada.

Matt Zerrusen, cofundador de Newman Ministry, una organización católica sin fines de lucro que trabaja en unas 250 universidades en todo Estados Unidos, comentó a CNA —agencia en inglés de EWTN News— que en los últimos días ha conversado con líderes de la pastoral universitaria católica en todo el país, y “todos me han dicho que han visto más gente en Misa” y muchas personas “que nunca habían visto antes”.

“No he hablado con nadie que no haya visto un aumento en la asistencia a Misa. Algunas escuelas reportan incrementos del 15%”, afirmó Zerrusen.

También señaló que muchos más estudiantes universitarios están pidiendo dirección espiritual. “Mucha gente pregunta: ‘¿Qué hago?’, ‘¿Qué es el mal?’, ‘¿Cómo permite Dios esto?’. Están haciendo preguntas muy básicas”, comentó Zerrusen.

Un sacerdote de una gran universidad estatal en el noreste del país le contó a Zerrusen que, durante el fin de semana, habló con 15 jóvenes que nunca había visto antes y que lo buscaron para pedirle consejo de fe.

Zerrusen dijo que este “avivamiento” espiritual, intensificado por la muerte de Kirk, se suma a uno que ya venía observando desde hace meses.

Señaló, por ejemplo, que más de 400 estudiantes de Texas A&M University en College Station están asistiendo a las clases de la Iniciación Cristiana de Adultos en el Centro Católico St. Mary’s, cerca del campus.

Usuarios en redes sociales dicen que Kirk los inspiró a ir a la iglesia

Desde la muerte de Kirk, ocurrida el 10 de septiembre, plataformas como X, TikTok e Instagram se han llenado de publicaciones de usuarios que dicen que planean ir a la iglesia por primera vez o volver a hacerlo, gracias a la influencia de Kirk.

Con más de medio millón de seguidores, el usuario de X @TONYxTWO publicó el domingo un video en TikTok en el que un joven dice que tuvo que estacionar “a cinco cuadras de la iglesia porque todos quieren venir ahora. ¡Amén! Gracias, Jesús. Gracias, Charlie”.

Otra usuaria de X, que se identifica como “Devout Aggie” y “Católica” y que tiene casi 15.000 seguidores, relató que su hijo, quien “no suele ir a la iglesia”, le pidió asistir juntos a Misa el fin de semana, atribuyéndolo al “efecto Charlie Kirk”.

El vicario general de la Diócesis Católica de Salt Lake City, el P. John Evans, dijo el lunes que había notado un “ligero aumento” en la asistencia a Misa durante el fin de semana, pero lo que le pareció más inusual fue lo que sucedió en los días inmediatamente posteriores al asesinato de Kirk.

“La gente se reunía antes del domingo, rezando en privado, algunos en grupos, rezando el rosario y diferentes oraciones de todo tipo”, comentó Evans a KSL-TV en Utah.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.

