El fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, anunció que solicitará la pena de muerte contra Tyler Robinson, acusado del asesinato del activista cristiano conservador Charlie Kirk.

“Presentaré un aviso de intención de buscar la pena de muerte”, declaró Gray el 16 de septiembre en conferencia de prensa. “No tomo esta decisión a la ligera, y la he asumido de manera independiente, basándome únicamente en la evidencia disponible y en la naturaleza del crimen”.

Robinson enfrenta siete cargos, siendo el más grave el de asesinato agravado, que en la legislación de Utah puede conllevar la pena capital si existen factores agravantes. Según la acusación, Robinson puso en riesgo a unas 3.000 personas presentes en el ataque y además cometió el delito en presencia de un menor.

La acusación incluye como factor agravante que el delito se cometió presuntamente en presencia de un menor. Robinson también enfrenta un aumento de la pena por presuntamente atacar a Kirk por su "expresión política".

Persecución política e investigación en curso

Después de que Kirk fuera asesinado a tiros, Robinson supuestamente le dijo a Lance Twiggs, su pareja romántica transgénero con quien vivía, en un mensaje de texto: “mira debajo de mi teclado”, momento en el cual Twiggs habría encontrado una nota que decía: “Tuve la oportunidad de acabar con Charlie Kirk y la voy a aprovechar”, según los documentos de acusación.

Cuando Twiggs le preguntó a Robinson por qué lo hizo, este presuntamente respondió: “Ya tuve suficiente de su odio” y “hay odios que no se pueden negociar”.

El documento de acusación alega que la madre de Robinson declaró que su hijo se había vuelto más político “en el último año más o menos” y que empezó “a inclinarse más hacia la izquierda — volviéndose más pro-gay y pro-derechos trans”.

Cuando los padres de Robinson sospecharon que su hijo era el responsable del tiroteo y le preguntaron por qué lo hizo, los documentos indican que él respondió que fue porque “hay demasiado mal y [Kirk] difunde demasiado odio”.

Las vainas de bala encontradas junto con el rifle supuestamente usado en el ataque tenían mensajes grabados, entre ellos: “¡Oye fascista! ¡Atrápala!” y fragmentos de la canción antifascista Bella Ciao.

Robinson está ejerciendo su derecho a guardar silencio y no responder a las preguntas de los investigadores. Twiggs y la familia de Robinson han cooperado y están hablando con las autoridades, según informaron los funcionarios.

Kirk fue baleado mientras respondía a la pregunta de un miembro del público sobre el transgenerismo y la violencia armada. Kirk ha criticado durante mucho tiempo la ideología de género, la inclusión de varones biológicos en deportes femeninos y las cirugías transgénero en menores de edad.

Apoyó un esfuerzo legal para prohibir que personas transgénero posean armas de fuego después de que una persona trans asesinara a dos niños e hiriera a más de 20 personas en la iglesia católica de la Anunciación, en Minneapolis, el mes pasado.

El director del FBI, Kash Patel, dijo en una audiencia en el Senado el martes que los investigadores están revisando las comunicaciones de Robinson, incluso en la aplicación de mensajería Discord, en la que supuestamente participaba en chats grupales.

El senador Josh Hawley, republicano por Misuri, preguntó a Patel el 16 de septiembre si el FBI está investigando una “red más amplia” que pudiera haber tenido conocimiento previo del ataque, como “cómplices” o personas que pudieran haberlo “alentado”.

Patel dijo que el FBI “investigará a todos y cada uno de los involucrados en ese chat de Discord”. La investigación está revisando “a muchos más de 20 personas”, añadió. Más tarde, el senador John Kennedy, republicano por Luisiana, preguntó a Patel si “otros podrían haber estado involucrados” en el asesinato, a lo que Patel respondió “sí”.

Iglesia recuerda rechazo a la pena de muerte

El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que “la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona”.

Ante la decisión de la fiscalía, Krisanne Vaillancourt Murphy, directora ejecutiva de Catholic Mobilizing Network, señaló a CNA —agencia en inglés de EWTN News— que la pena capital no es el camino para alcanzar justicia.

“Lamentablemente, las ejecuciones solo reproducen la violencia que repudiamos”, afirmó. “La pena de muerte es contraria a la dignidad humana. No disuade el crimen ni ofrece una verdadera rendición de cuentas”.

“Cuando buscamos justicia en tiempos de tragedia, hacemos bien en volver al principio que es la base de nuestra fe: la dignidad humana”, continuó Murphy. “Esta valoración sagrada de toda vida debe influir en nuestra respuesta al crimen y la violencia, incluso en casos de daño grave. La pena de muerte es contraria a la dignidad humana. No disuade el crimen ni ofrece una verdadera rendición de cuentas”.

Murphy añadió que en “estos tiempos divididos y polarizados”, los católicos deberían recordar el actual Año Jubilar de la Esperanza, “un año extraordinario en el que hemos sido llamados a vivir como peregrinos de la esperanza”.

“Y nuestro mundo tiene hambre de ello”, afirmó.

“Nuestra esperanza está enraizada en la victoria de Cristo sobre la muerte”, continuó. “Que honremos la pérdida de vidas de una manera acorde con nuestras convicciones más profundas, alejándonos de los ciclos de muerte y promoviendo un tipo de justicia que busque restaurar, reparar y abrir camino a una verdadera sanación”.

