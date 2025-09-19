El cardenal alemán Gerhard Ludwig Müller calificó a Charlie Kirk como “mártir de Jesucristo” y condenó la “celebración satánica” de su asesinato por parte de algunos detractores, en una entrevista publicada una semana después del crimen del activista cristiano conservador.

“Desde una perspectiva sobrenatural, [Kirk] no murió como víctima de un asesinato político, sino como mártir de Jesucristo, no en el sentido de quienes son canonizados, sino como alguien que dio testimonio (del griego martyros) a través de su vida”, señaló Müller en diálogo con la periodista católica Diane Montagna, publicado en Substack el 17 de septiembre.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“[Kirk] entregó su vida siguiendo a su Señor, como un sacrificio por la verdad de que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, varón y mujer, y en oposición a las mentiras y la automutilación promovidas por la llamada ‘ideología trans’ y los ‘cuidados de afirmación de género’”, añadió el purpurado.

El cardenal subrayó que Kirk “defendió y vivió en defensa de la belleza y la santidad del matrimonio y de la familia, según el designio de Dios Creador, y defendió la dignidad de toda vida humana desde la concepción hasta la muerte natural”.

Kirk, cristiano evangélico, fue asesinado a tiros el 10 de septiembre mientras conversaba con estudiantes en un evento en la Universidad del Valle de Utah. En el momento del ataque respondía a una pregunta sobre el transgenerismo y la violencia con armas. El presunto asesino, Tyler Robinson, mantiene una relación sentimental con un hombre que se identifica como transgénero, quien, según las autoridades, coopera con la investigación.

Meses antes de su muerte, Kirk había expresado su deseo de “ser recordado por el coraje de mi fe”. Fue un firme defensor del derecho a la vida de los no nacidos y un opositor activo de la ideología de género. En sus intervenciones ante universitarios solía proclamar la divinidad de Cristo e invitaba a priorizar a Dios y la familia sobre cualquier otra cosa.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Aunque la mayoría de figuras públicas condenaron el asesinato, algunos opositores celebraron su muerte en redes sociales. Según diversos medios, docentes, profesores, profesionales de la salud, un empleado del Servicio Secreto y otros perdieron sus empleos tras difundir mensajes celebratorios del crimen.

“Kirk fue víctima de una ideología atea, cuyos seguidores estallaron en celebración satánica por el atroz asesinato de un esposo y padre ejemplar”, afirmó el Cardenal Müller. “El demonio siempre se apodera de quienes odian la vida y la verdad. Porque, según las palabras del Señor Jesucristo, el diablo es ‘homicida desde el principio’ y ‘padre de la mentira’ (Jn 8,44). Y solo quienes escuchan las palabras de Dios son de Dios (cf. Jn 8,47)”.

Aunque era protestante, Kirk fue visto en varias ocasiones asistiendo a Misa en una parroquia católica local junto a su esposa Erika, bautizada en la Iglesia Católica. Hablaba con frecuencia de manera positiva sobre los católicos y debatía temas teológicos con amigos católicos, entre ellos el vicepresidente JD Vance.

En un podcast a inicios de este año, Kirk elogió a los católicos fieles, diciendo: “Ellos luchan por la vida, luchan por el matrimonio, luchan contra el transgenerismo”.

En esa misma ocasión, añadió que los protestantes “infravaloran a María” y se refirió a la Virgen como la solución para “corregir el feminismo tóxico en Estados Unidos”.

El Cardenal Müller concluyó recordando que, a través del “sí” de María a la encarnación de Dios, “ella se convirtió en madre de Jesús, único redentor de la humanidad, que solo Él nos libra de las mentiras, del pecado y de la muerte, y de todas las ideologías homicidas”.

“Pedimos al Señor Jesús y a la santa María que lleven consuelo a la esposa e hijos de Charlie”, expresó el cardenal.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.



