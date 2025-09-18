Lila Rose, de Live Action, mostró con justicia por qué es una de las voces más articuladas del movimiento provida. Y el momento no podría haber sido más providencial.

Tras el asesinato de su amigo Charlie Kirk el 10 de septiembre en un debate abierto en un campus universitario en Utah (Estados Unidos), Rose participó en un debate parlamentario —“Aborto y derechos humanos”— organizado por la Unión Política de Yale en Yale University.

Su oponente fue Frances Kissling, una veterana promotora del derecho al aborto y expresidenta de Catholics for Choice y de la National Abortion Federation.

El lugar del debate fue trasladado de la sede de la Yale Political Union al Whitney Humanities Center por razones de seguridad reforzada. El evento transcurrió sin incidentes. Curiosamente, los asistentes expresaban su postura golpeando con los pies en señal de apoyo o silbando en desaprobación a lo que decía cada ponente.

Una toma del escenario durante el debate sobre cuestiones de vida entre Lila Rose (de Live Action) y Frances Kissler, de Catholics for Choice. Crédito: Captura de video/Live Action.

En una entrevista con el National Catholic Register —socio informativo de ACI Prensa— después del debate, Rose contó que al inicio había considerado cancelarlo, debido a compromisos familiares y a la gestión de Live Action, pero el asesinato de su amigo la hizo replantearlo y decidió viajar a Connecticut.

“Ha pasado una semana desde su muerte”, dijo. “Originalmente había dicho: ‘No puedo ir, pero déjenme ayudarles a encontrar un reemplazo para mí’. Y tratamos de hallarlo. Pero la semana pasada asesinaron a Charlie, y sentí muy fuertemente después: ‘Necesito lograrlo y estar en New Haven para este debate’. Y realmente siento que, más que nunca, necesitamos decir la verdad con amor, ser valientes en nuestra fe y ser valientes en la verdad. Eso fue lo que hizo Charlie. Y eso fue lo que estaba haciendo cuando murió.”

Al final de estos debates, se realiza una votación a favor o en contra de la resolución. El martes, la asamblea votó 60-31 (con una abstención) para rechazar la resolución “Elección por sobre la vida”.

Irónicamente, los participantes en el debate de la Yale Political Union de la semana anterior a la muerte de Kirk votaron para rechazar la resolución “La violencia nunca es la respuesta”, según Yale Daily News. Pero Rose, al igual que su difunto amigo, cree en el compromiso honesto.

“Creo que ahora mismo hay un movimiento, por obra del Espíritu Santo y también en la muerte de Charlie, para defender la verdad, para buscar a Dios. Creo que ustedes reportaron un aumento estimado del 15% en la asistencia a Misa en los campus universitarios el fin de semana pasado, increíble. Así que pienso que todos tenemos una responsabilidad —los que hemos recibido el don de la fe y de la verdad— de proclamarla y vivirla, y de hacerlo todo con amor”.

En última instancia, la votación final de los presentes reflejó el efecto de los argumentos persuasivos y sentidos de Rose. Ella dijo al Register que eso refleja lo que suele encontrarse en sus conferencias.

“Hay un profundo sentimiento de caos y confusión, y también una lucha interior de: ‘¿De qué se trata la vida?’, ‘¿Cómo deberíamos vivir?’, ‘¿Qué significa todo esto?’”, dijo. “Muchas personas están tristes, ansiosas e infelices en sus vidas porque no conocen la verdad. No están viviendo en comunión con Dios. Creo que los cristianos, en particular los católicos, tenemos la oportunidad de ser testigos de esperanza. Y eso es lo que necesitamos ser, con mucho fervor, porque no podemos simplemente crear nuestros pequeños refugios seguros y hacer nuestras propias vidas sin preocuparnos de los demás. Nuestra labor es preocuparnos por nuestro prójimo y por el futuro de este país, y Dios nos dará toda la gracia para lo que él nos pida hacer”.

Mientras tanto, Rose es clara en su decisión de seguir hablando por todo el país.

“Creo que vamos a seguir haciendo esto, y haremos lo mejor posible para tener seguridad adecuada. Hemos tenido una seguridad fantástica esta noche, y estoy agradecida a nuestro equipo y al equipo policial de Yale”, dijo. “No podemos tener miedo. No podemos echarnos atrás. Creo que más que nunca necesitamos ponernos de pie y alzar la voz con amor. Creo que este es un punto de inflexión o, como diría Charlie, es un turning point”.

“Vamos a ganar en cada campus universitario”, concluyó. “El movimiento provida va a ganar corazones y mentes. Tenemos la verdad, tenemos la bondad de la persona humana y el valor de la persona humana hecha a imagen de Dios, y vamos a ganar la cultura, y vamos a ganar también en la esfera política. Este país va a lucir distinto. Y eso está ocurriendo ahora”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.