El Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, confirmó este sábado que la Santa Sede intentó mediar para evitar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que culminó el pasado 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro .

“Habíamos intentado precisamente —como, entre otras cosas, ha aparecido en algunos periódicos— encontrar una solución que evitara cualquier derramamiento de sangre, tratando quizá de alcanzar un acuerdo incluso con Maduro y con otros exponentes del régimen, pero esto no fue posible”, afirmó el purpurado en la tarde del sábado 17 de enero, ante los periodistas que le aguardaban en la iglesia Domus Mariae de Roma.

Allí había celebrado una Misa con motivo de la exposición

En sus declaraciones, recogidas entre otros por el diario italiano Il Corriere della Sera , el Cardenal Parolin —quien fue nuncio apostólico en Venezuela entre 2009 y 2013— subrayó que desde el Vaticano “siempre hemos apoyado una solución pacífica”. No obstante, añadió, “también nosotros nos encontramos ante un hecho consumado, ante una situación de facto”.

El cardenal describió además el momento actual del país como “una situación de gran incertidumbre”. “Esperamos que evolucione hacia una estabilidad, hacia una recuperación económica —porque la situación económica es verdaderamente muy, muy precaria— y también hacia una democratización del país”, señaló.

En cualquier caso, Parolin evitó entrar en más detalles sobre las informaciones publicadas por The Washington Post el pasado 9 de enero, según las cuales la Santa Sede habría intentado mediar para facilitar la salida de Maduro de Venezuela mediante una oferta de asilo en Rusia.

Tras la publicación de esa información, la Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que la conversación tuvo lugar durante el periodo navideño, aunque matizó que consideraba “decepcionante que partes de una conversación confidencial se publiquen sin reflejar con precisión su contenido”.

El Papa León XIV se ha referido en varias ocasiones a la crisis venezolana. La más reciente fue el pasado 9 de enero, durante su extenso discurso ante el Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede , en el que pidió que se respetara la voluntad del pueblo venezolano y que se buscaran soluciones pacíficas al margen de “intereses partidistas”.

Además, el pasado lunes 12 de enero recibió a la líder opositora venezolana María Corina Machado , apenas tres días antes de la reunión del jueves de la Premio Nobel de la Paz 2025 con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En una rueda de prensa celebrada después de ese encuentro en la Casa Blanca, la dirigente opositora aseguró que el Santo Padre “sabe muy bien lo que está pasando en Venezuela”.

En concreto, en la Fundación Heritage, en Washington D.C., afirmó que “es plenamente consciente de lo que está viviendo la Iglesia Católica, debido a la persecución y a la presión sobre nuestros obispos y sacerdotes”. Asimismo, subrayó que el Papa “no sólo está preocupado, sino que está ayudando y apoyando activamente para que se lleve a cabo un proceso de transición pacífica”.



