El Cardenal Pietro Parolin celebrará el sábado 17 de enero, en la iglesia de la Domus Mariae, en Roma, una Misa en la que serán expuestas a la veneración pública las reliquias de San Pier Giorgio Frassati, canonizado el pasado 7 de septiembre por el Papa León XIV.

La Acción Católica Italiana, con la que el santo italiano mantuvo un profundo vínculo, ha sido la encargada de promover este evento. En ella fue testigo activo y convencido, encarnando de manera ejemplar la vocación laical a la santidad en la vida cotidiana..

Según indica el movimiento eclesial en un comunicado, San Pier Giorgio Frassati sigue representando para la Asociación un referente vivo: “testigo de una fe gozosa y radical, capaz de conjugar la intimidad con Dios, el compromiso eclesial, la pasión por la justicia y la atención concreta a los pobres”.

Al término de la Celebración eucarística está prevista la colocación del relicario en la Iglesia de la Domus Mariae. El relicario, realizado con ocasión de la canonización y presentado por primera vez en la Plaza de San Pedro el 7 de septiembre de 2025, custodia un fragmento de una prenda perteneciente a San Pier Giorgio Frassati.

La obra, firmada por sor Maria Agar Loche, se inspira en el célebre lema “Hacia lo alto”, síntesis del camino espiritual y humano del joven Pier Giorgio. La iconografía del relicario retoma algunos rasgos fundamentales de la experiencia cristiana de Frassati, queridos por la tradición de la Acción Católica: la Eucaristía como centro de la vida, el Rosario, la presencia de María —con referencia a la Virgen de Oropa— y el amor por la Palabra de Dios, en particular por las Cartas de san Pablo.

Ocho piedras de lapislázuli evocan la definición de Frassati como “el hombre de las ocho bienaventuranzas”, expresión utilizada en 1977 por el entonces cardenal Karol Wojtyła. Los materiales y los adornos remiten, por último, a la montaña, símbolo de su camino espiritual y de la constante búsqueda de Dios.

Con la Celebración eucarística, la Presidencia nacional de la Acción Católica encomienda a la intercesión de san Pier Giorgio Frassati el camino de la Asociación, “renovando el compromiso de formar cristianos capaces de habitar el mundo con responsabilidad, esperanza y fidelidad al Evangelio”.