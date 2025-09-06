Ya ondean los estandartes de los dos jóvenes que serán santos en la fachada de la Basílica de San Pedro, atrayendo las miradas de los fieles en peregrinación hacia la Puerta Santa. Este domingo miles de peregrinos llegarán hasta la plaza del Vaticano desde todo el mundo para la Misa de su canonización, presidida por el Papa León XIV a las 10:00 (hora de Roma).

A la derecha de la fachada se encuentra el estandarte con el rostro del primer santo millenial, Carlo Acutis, estudiante de informática, con su inconfundible camiseta roja y la mochila a la espalda. A la izquierda, el del socio de Acción Católica Pier Giorgio Frassati, definido por Juan Pablo II como el “santo de las ocho bienaventuranzas” en una foto en blanco y negro tomada por su hermana Luciana.

En preparación a la canonización de Frassati, la Acción Católica organizó el jueves una conferencia de prensa para presentar la figura de este joven amante de la montaña.

“Hay una extraordinaria actualidad en la belleza del chico de Turín, que, podemos decir, vivió una vida santa en todos los aspectos”, subrayó el presidente de la asociación, Giuseppe Notarstefano, al abrir el encuentro.

“El joven italiano ha demostrado que se puede cuidar de las amistades, practicar deporte y divertirse, pero al mismo tiempo profundizar en la oración y dedicarse a los más pobres, haciéndolo de manera discreta, con dedicación eclesial”, agregó.

Notarstefano destacó también el compromiso social de Frassati: “Pier Giorgio, que vivió sus 24 años entre el Año Santo de 1900 (nació en 1901) y el de 1925, cuando murió, era también un verdadero apasionado de los temas políticos, con un gran sentimiento de justicia social que fortaleció su antifascismo”.

Y añadió: Frassati, gran defensor de la Acción Católica, “entró en profundidad en su vida de cristiano, sabiendo que de ahí se anima cada otra parte de la existencia, desde el compromiso social hasta la profesión, pasando por las relaciones y este es para nosotros el sentido de la ‘elección religiosa’”.

Así, manifestó que la Iglesia, con su canonización, “nos dice que esta es la santidad que el mundo necesita hoy”.

Por su parte, el obispo Claudio Giuliodori, asistente eclesiástico general de la Acción Católica, describió a Frassati como “un profeta” porque “supo leer en profundidad la historia, convirtiéndose en un ícono vigente para todos los tiempos y especialmente para nuestros días”.

Giuliodori recordó también su lucha contra el fascismo y su participación en diversas asociaciones eclesiales y estudiantiles, como la Sociedad San Vicente de Paúl y la FUCI, además de su actividad política en el Partido Popular Italiano.

Precursor del protagonismo juvenil en la Iglesia

“Los jóvenes siguen fascinados por Pier Giorgio, por su espiritualidad y su compromiso social —añadió el obispo—. Él es un precursor del protagonismo juvenil, de una vida vivida plenamente, buscando el sentido más profundo de la existencia con pasión y tenacidad”.

Como signo concreto del compromiso caritativo de Frassati, la Acción Católica ha entregado al Cardenal Konrad Krajewski, limosnero del Papa, 500 paquetes de higiene personal para hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad.

La postuladora Silvia Correale recordó el milagro que permitió la canonización, relacionado con la curación de un seminarista mexicano en Estados Unidos:

“El joven sufría la rotura de un tendón y no podía caminar. Sin posibilidad de operarse, rezó cada día a Pier Giorgio hasta que, de manera repentina, sintió calor en la pierna y recuperó la movilidad. Fue un milagro gracias a Pier Giorgio”. Ese joven es ahora el P. Juan Manuel Gutiérrez, sacerdote de la Arquidiócesis de Los Ángeles (Estadods Unidos) y estará presente en la canonización.

El Cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, subrayó la humanidad del joven beato, al destacar que Frassati “no tuvo una vida fácil”.

“No es un santo antiguo, perfecto en todo, sino un santo que es un hombre. Lo defino como un ‘alpinista del espíritu’. Papa Francisco tenía un entusiasmo particular por él, incluso me confió que su padre, antes de emigrar a Argentina, rezó en su tumba”, aseguró.

La canonización del beato Pier Giorgio Frassati, joven turinés modelo de fe, compromiso social y pasión por la montaña, será acompañada por una serie de iniciativas promovidas por la Acción Católica Italiana (AC).

El momento culminante será el domingo 7 de septiembre en la plaza de San Pedro, donde se espera la participación de unos 20.000 miembros de la Acción Católica en la misa de canonización.

La víspera de la canonización estará marcada por el congreso público “Dentro de la vida, dentro de la historia. La santidad de Pier Giorgio Frassati”, que tendrá lugar el sábado 6 de septiembre a las 17:00 en el Aula Magna de la Universidad LUMSA.

A las 20:30 del mismo día, habrá una vigilia de oración en la basílica de San Giovanni Battista dei Fiorentini.

El relicario de Frassati que acompañará la canonización

Durante la presentación se dio a conocer también el relicario que acompañará la canonización: un cofre que contiene un fragmento de la indumentaria usada por Frassati, adornado con símbolos de su espiritualidad y pasión por la montaña.

Incluye un rosario que evoca el camino hacia Cristo Eucaristía, una imagen de la Virgen de Oropa, ocho piedras de lapislázuli en recuerdo de las bienaventuranzas, y una base de alabastro con incrustaciones de flores de las nieves (edelweiss).

La obra ha sido realizada por Sor Maria Agar Loche, religiosa de las Pías Discípulas del Divino Maestro.