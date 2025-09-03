Los jóvenes rostros de los beatos Carlo Acutis (1991–2006) y Pier Giorgio Frassati (1901–1925), quedarán inmortalizados en una emisión filatélica especial con motivo de su canonización. La ceremonia de canonización será presidida por el Papa León XIV la mañana del domingo 7 de septiembre en la Plaza de San Pedro.

Para rendir homenaje a estos dos jóvenes testigos del Evangelio, el Servicio de Correos y Filatelia de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, en colaboración con las autoridades postales de Italia, la República de San Marino y el Soberano Militar Orden de Malta, ha preparado una emisión especial de sellos conmemorativos, según se indicó en su sitio web.

Uno de los sellos reproduce el retrato de Pier Giorgio Frassati pintado por el artista Alberto Falchetti (1878–1951), perteneciente a la familia Frassati. El otro muestra una fotografía de Carlo Acutis con camiseta roja y mochila al hombro, tomada durante una excursión escolar al monte Subasio, cerca de Asís, poco antes de su fallecimiento prematuro por una leucemia fulminante.

Se emitirán 60.000 ejemplares del primer sello y 50.000 del segundo conjuntamente por el Servicio de Correos y Filatelia del Vaticano, el Ministerio de Empresas y del Made in Italy, Poste San Marino y Poste Magistrali del Soberano Militar Orden de Malta, con un valor nominal de 1,35 euros cada uno.

Matasellos especiales

Además, se han creado dos matasellos con motivo de la canonización con el objetivo de reflejar las vidas santas de estos dos jóvenes. En el de Acutis se reproduce gráficamente la foto del sello, junto con el símbolo de la Eucaristía con el monograma de Cristo. En el matasellos de Frassati aparece su firma y la inscripción Verso l'alto (Hacia arriba), tomada de una transcripción realizada por él mismo un mes antes de su desaparición.

En el caso de Acutis, también se ha editado un folder conmemorativo especial— es decir, una carpeta o folleto coleccionable— que incluye el sello, sobres de primer día oficiales y el matasellos del “día de emisión”. Su precio es de 10,00 euros.

Los nuevos sellos y el folder estarán disponibles para la venta inmediatamente después de la canonización en la Oficina Postal de la Plaza de San Pedro y, a partir del día siguiente, en todas las oficinas de Correos Vaticanos.

La emisión busca subrayar, también a través del arte postal, la fuerza del testimonio cristiano de dos jóvenes.