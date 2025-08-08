El domingo 7 de septiembre el Papa León XIV presidirá la Misa de canonización de los beatos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, en la que ambos serán declarados santos de la Iglesia Católica. Aquí te explicamos cómo participar en la Eucaristía en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, seas laico, sacerdote, obispo o cardenal.

Entre las celebraciones que preside el Papa León hay algunas que requieren solicitar un billete o tiquete en el sitio web de la Prefectura de la Casa Pontificia, que está en español, alemán, inglés, francés, italiano y polaco.

Para esta Misa, que se espera sea multitudinaria, no se ha previsto que los fieles laicos tengan que hacer esta solicitud, así que bastará con acudir a la Plaza de San Pedro, donde se realizará la celebración.

Cardenales

El Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias, el arzobispo Diego Ravelli, dio a conocer los requisitos que deben seguir los patriarcas y cardenales que quieran concelebrar la Misa de canonización de los beatos Acutis y Frassati.

En el caso de los purpurados, deberán apersonarse a las 9:30 a.m. en la Capilla de San Sebastiano, “portando la mitra blanca damascada”.

Obispos y arzobispos

En este caso, los prelados deberán solicitar, hasta el 3 de septiembre, el billete o tiquete en la Prefectura de la Casa Pontificia en el sitio web https://biglietti.liturgiepontificie.va.

Con el tiquete recibido, deberán dirigirse el domingo 7 de septiembre al Brazo de Constantino a las 9:00 a.m. (hora local) “portando consigo amito, sobrepelliz, el cíngulo y la mitra blanca simple”.

Sacerdotes

Los sacerdotes, como los obispos, deberán solicitar el tiquete, también hasta el 3 de septiembre, en el sitio web https://biglietti.liturgiepontificie.va.

El domingo 7 de septiembre deberán acudir a su lugar reservado en la Plaza de San Pedro a las 8:30 a.m. con su billete, “donde se pondrán el amito, la casulla, el cíngulo y la estola blanca que llevarán consigo”.

La nota de este viernes del Vaticano precisa finalmente que “de conformidad con el Motu Proprio Pontificalis Domus, los miembros de la Capilla Pontificia que deseen participar en la celebración litúrgica sin concelebrar deberán estar provistos de la Notificación que debe solicitarse a través de la dirección de correo electrónico: celebrazioni@celebra.va hasta el 3 de septiembre. Todos deben llevar su propio hábito coral y estar en el atrio de la Basílica a las 9.30 horas, para ocupar el lugar que les indiquen los ceremonieros pontificios”.