La Editorial Mensajero publica en español la trilogía de textos inéditos de Carlo Acutis compilada por su madre, Antonia Salzano, que pronto llegará a Hispanoamérica, a pocas semanas de su canonización por el Papa León XIV.

Tras su fallecimiento en el año 2006 a causa de una leucemia, su madre revisó los archivos, anotaciones y meditaciones de su hijo, entre las que destacan algunas reflexiones espirituales sobre la Eucaristía o el seguimiento de Cristo, así como proyectos de evangelización en Internet “cuya magnitud y profundidad sorprendió incluso a su familia”, según detalla en un comunicado la editorial.

Desde finales del mes de agosto, estarán disponibles en español No yo, si no Dios y La misa me santifica, los dos primeros volúmenes de la trilogía que Antonia Salzano ha elaborado con la ayuda del postulador de la causa de canonización de su hijo, Nicola Gori y el teólogo Giovanni Emidio Palaia.

“Todas estas fuentes espirituales, nunca antes ofrecidas al público general de forma sistematizada, constituyen la voz más genuina y actual de Carlo Acutis”, según destaca la editorial, y “muestran cómo vivía su fe en lo cotidiano, ayudan a entender de cerca su camino espiritual y resultan especialmente útiles para quienes buscan luz en su día a día, una fe que se puede vivir y la certeza de que la santidad sigue siendo posible hoy”.

Fuentes de la editorial confirman a ACI Prensa que, “los tres volúmenes estarán disponibles en Hispanoamérica en fechas muy próximas bajo el mismo sello Mensajero, y serán publicados por las editoriales Buena Prensa, Agape Libros y CELAM Editorial”.

Quién es Carlo Acutis, el primer santo millenial

Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres (Reino Unido), donde sus padres trabajaban. A los pocos meses se trasladaron a Milán (Italia). Desde muy joven, mostró una especial inclinación hacia lo sagrado, aunque sus padres no fueran especialmente devotos.

Tras su primera Comunión, acudía a Misa cada vez que podía, rezaba el Rosario a diario y se confesaba con frecuencia semanal. Su testimonio de fe llevó a su madre a experimentar una profunda conversión.

El joven tuvo algunas experiencias místicas. En una de ellas, la Virgen de Fátima le pidió que se consagrara al Sagrado Corazón de Jesús y a su Inmaculado Corazón. Una de sus pasiones fue la de divulgar los milagros eucarísticos, que estudió y documentó, creando una exposición virtual.

Fallecido en 2006, fue enterrado en Asís, por su devoción a San Francisco. Su causa de canonización comenzó en 2013. Fue declarado Venerable en 2018 y Beato el 10 de octubre de 2020

El 7 de septiembre será canonizado en una ceremonia presidida por León XIV en la que también se proclamará la santidad del italiano Pier Giorgio Frassati.