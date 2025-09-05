Diego López Marina

5 de septiembre de 2025
11:01 a. m.

Sep. 5, 2025
11:01 a. m.

Este domingo 7 de septiembre, EWTN Español transmitirá en vivo la canonización de los beatos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, presidida por el Papa León XIV en Roma. Será un acontecimiento histórico para la Iglesia, especialmente significativo para los jóvenes de todo el mundo.

Santa Misa y canonización en vivo

La Santa Misa con el rito de canonización se podrá ver en los siguientes horarios:

  • 1:45 a.m. – México y Centroamérica

  • 2:45 a.m. – Perú, Colombia, Ecuador, Panamá

  • 3:45 a.m. – Venezuela, Bolivia, Chile

  • 4:45 a.m. – Argentina, Uruguay, Paraguay

  • 9:45 a.m. – España (Madrid)

Además, EWTN ofrecerá una retransmisión en diferido a la 1:00 p.m. (hora de Lima, Bogotá, Quito y Panamá), con ajustes según cada país.

Programación especial dedicada a Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati

Previo y posterior a la canonización, EWTN emitirá espacios especiales que ayudarán a los fieles a conocer más sobre la vida y espiritualidad de los nuevos santos:

Especial canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati - Sábado 6 de septiembre

  • 11:00 a.m. – México y Centroamérica

  • 12:00 p.m. – Perú, Colombia, Ecuador, Panamá

  • 1:00 p.m. – Venezuela, Bolivia, Chile

  • 2:00 p.m. – Argentina, Uruguay, Paraguay

  • 7:00 p.m. – España

  • Repetición: Sábado a las 5:00 p.m. y 9:00 p.m.; Domingo 7 de septiembre a la 1:00 a.m. (hora Perú).

Vaticano: Las historias de Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis - Domingo 7 de septiembre

  • 4:30 a.m. y 3:00 p.m. – México y Centroamérica

  • 5:30 a.m. y 4:00 p.m. – Perú, Colombia, Ecuador, Panamá

  • 6:30 a.m. y 5:00 p.m. – Venezuela, Bolivia, Chile

  • 7:30 a.m. y 6:00 p.m. – Argentina, Uruguay, Paraguay

  • 12:30 p.m. y 11:00 p.m. – España

Mi autopista para el cielo: Carlo Acutis y la Eucaristía - Domingo 7 de septiembre

  • 10:00 a.m. – México y Centroamérica

  • 11:00 a.m. – Perú, Colombia, Ecuador, Panamá

  • 12:00 p.m. – Venezuela, Bolivia, Chile

  • 1:00 p.m. – Argentina, Uruguay, Paraguay

  • 6:00 p.m. – España

Hacia lo alto – Pier Giorgio Frassati - Domingo 7 de septiembre

  • 3:30 p.m. – México y Centroamérica

  • 4:30 p.m. – Perú, Colombia, Ecuador, Panamá

  • 5:30 p.m. – Venezuela, Bolivia, Chile

  • 6:30 p.m. – Argentina, Uruguay, Paraguay

  • 11:30 p.m. – España

Nací en 1991. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Desde 2015 trabajo como periodista digital. Inicié mi carrera en el Diario El Comercio de Perú. En 2016, comencé como redactor en ACI Prensa y me desempeño como editor web desde 2018. A partir de 2024, escribo el newsletter para social media. Me especializo en noticias católicas centradas en la defensa de la vida y la familia, política internacional, tecnología, cultura popular y el Vaticano.