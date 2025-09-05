Este domingo 7 de septiembre, EWTN Español transmitirá en vivo la canonización de los beatos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, presidida por el Papa León XIV en Roma. Será un acontecimiento histórico para la Iglesia, especialmente significativo para los jóvenes de todo el mundo.

Santa Misa y canonización en vivo

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La Santa Misa con el rito de canonización se podrá ver en los siguientes horarios:

1:45 a.m. – México y Centroamérica

2:45 a.m. – Perú, Colombia, Ecuador, Panamá

3:45 a.m. – Venezuela, Bolivia, Chile

4:45 a.m. – Argentina, Uruguay, Paraguay

9:45 a.m. – España (Madrid)

Además, EWTN ofrecerá una retransmisión en diferido a la 1:00 p.m. (hora de Lima, Bogotá, Quito y Panamá), con ajustes según cada país.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Programación especial dedicada a Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati

Previo y posterior a la canonización, EWTN emitirá espacios especiales que ayudarán a los fieles a conocer más sobre la vida y espiritualidad de los nuevos santos:

Especial canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati - Sábado 6 de septiembre

11:00 a.m. – México y Centroamérica

12:00 p.m. – Perú, Colombia, Ecuador, Panamá

1:00 p.m. – Venezuela, Bolivia, Chile

2:00 p.m. – Argentina, Uruguay, Paraguay

7:00 p.m. – España

Repetición: Sábado a las 5:00 p.m. y 9:00 p.m.; Domingo 7 de septiembre a la 1:00 a.m. (hora Perú).

Vaticano: Las historias de Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis - Domingo 7 de septiembre

4:30 a.m. y 3:00 p.m. – México y Centroamérica

5:30 a.m. y 4:00 p.m. – Perú, Colombia, Ecuador, Panamá

6:30 a.m. y 5:00 p.m. – Venezuela, Bolivia, Chile

7:30 a.m. y 6:00 p.m. – Argentina, Uruguay, Paraguay

12:30 p.m. y 11:00 p.m. – España

Mi autopista para el cielo: Carlo Acutis y la Eucaristía - Domingo 7 de septiembre

10:00 a.m. – México y Centroamérica

11:00 a.m. – Perú, Colombia, Ecuador, Panamá

12:00 p.m. – Venezuela, Bolivia, Chile

1:00 p.m. – Argentina, Uruguay, Paraguay

6:00 p.m. – España

Hacia lo alto – Pier Giorgio Frassati - Domingo 7 de septiembre

3:30 p.m. – México y Centroamérica

4:30 p.m. – Perú, Colombia, Ecuador, Panamá

5:30 p.m. – Venezuela, Bolivia, Chile

6:30 p.m. – Argentina, Uruguay, Paraguay

11:30 p.m. – España