Este domingo 7 de septiembre, EWTN Español transmitirá en vivo la canonización de los beatos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, presidida por el Papa León XIV en Roma. Será un acontecimiento histórico para la Iglesia, especialmente significativo para los jóvenes de todo el mundo.
Santa Misa y canonización en vivo
La Santa Misa con el rito de canonización se podrá ver en los siguientes horarios:
1:45 a.m. – México y Centroamérica
2:45 a.m. – Perú, Colombia, Ecuador, Panamá
3:45 a.m. – Venezuela, Bolivia, Chile
4:45 a.m. – Argentina, Uruguay, Paraguay
9:45 a.m. – España (Madrid)
Además, EWTN ofrecerá una retransmisión en diferido a la 1:00 p.m. (hora de Lima, Bogotá, Quito y Panamá), con ajustes según cada país.
Programación especial dedicada a Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati
Previo y posterior a la canonización, EWTN emitirá espacios especiales que ayudarán a los fieles a conocer más sobre la vida y espiritualidad de los nuevos santos:
Especial canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati - Sábado 6 de septiembre
11:00 a.m. – México y Centroamérica
12:00 p.m. – Perú, Colombia, Ecuador, Panamá
1:00 p.m. – Venezuela, Bolivia, Chile
2:00 p.m. – Argentina, Uruguay, Paraguay
7:00 p.m. – España
Repetición: Sábado a las 5:00 p.m. y 9:00 p.m.; Domingo 7 de septiembre a la 1:00 a.m. (hora Perú).
Vaticano: Las historias de Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis - Domingo 7 de septiembre
4:30 a.m. y 3:00 p.m. – México y Centroamérica
5:30 a.m. y 4:00 p.m. – Perú, Colombia, Ecuador, Panamá
6:30 a.m. y 5:00 p.m. – Venezuela, Bolivia, Chile
7:30 a.m. y 6:00 p.m. – Argentina, Uruguay, Paraguay
12:30 p.m. y 11:00 p.m. – España
Mi autopista para el cielo: Carlo Acutis y la Eucaristía - Domingo 7 de septiembre
10:00 a.m. – México y Centroamérica
11:00 a.m. – Perú, Colombia, Ecuador, Panamá
12:00 p.m. – Venezuela, Bolivia, Chile
1:00 p.m. – Argentina, Uruguay, Paraguay
6:00 p.m. – España
Hacia lo alto – Pier Giorgio Frassati - Domingo 7 de septiembre
3:30 p.m. – México y Centroamérica
4:30 p.m. – Perú, Colombia, Ecuador, Panamá
5:30 p.m. – Venezuela, Bolivia, Chile
6:30 p.m. – Argentina, Uruguay, Paraguay
11:30 p.m. – España