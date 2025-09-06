El beato Carlo Acutis y el beato Pier Giorgio Frassati serán declarados santos en la Iglesia Católica el domingo 7 de septiembre en el Vaticano.

Siga aquí para obtener actualizaciones en vivo y cobertura continua del evento:

