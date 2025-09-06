Redacción Central

Por Redacción Central
Creada: 06/09/2025 06:09
Última actualización: 06/09/2025 08:41

Creada: 06/09/2025 06:09
Última actualización: 06/09/2025 08:41

El beato Carlo Acutis y el beato Pier Giorgio Frassati serán declarados santos en la Iglesia Católica el domingo 7 de septiembre en el Vaticano.

Siga aquí para obtener actualizaciones en vivo y cobertura continua del evento:

Actualizar
Las fotos oficiales de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati en San Pedro

Las fotos oficiales de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, los primeros santos del Papa León XIV, colocados en la Basílica de San Pedro

¿Qué tienen en común los dos primeros santos del Papa León XIV?
Por: Redacción Central

La Conferencia Episcopal Española (CEE) compartió en sus redes sociales un video con las semejanzas de los dos jóvenes italianos que el Papa León XIV canonizará este domingo 7 de septiembre: Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati.

Lanzan tráiler de película “Kit de Santidad: El camino a Dios de Carlo Acutis”
Por: Walter Sánchez Silva

Ya se lanzó en todo el mundo el tráiler de la esperada película Kit de santidad: El camino a Dios de Carlo Acutis, a pocos días de la canonización del beato en el Vaticano, quien será declarado santo por el Papa León XIV el domingo 7 de septiembre, junto a otro joven italiano: Pier Giorgio Frassati.


La película es una producción de Ave María Films, productora de la cineasta Gaby Jácoba, y contó con la colaboración de Hollywood Catholic Films. La dirección estuvo a cargo del hijo de Gaby, Pablo Casso, mientras que el guión fue escrito por ambos.

Más información AQUÍ.

¿Quién es Carlo Acutis? 12 datos sobre el futuro santo millennial
Carlo Acutis datos 06092025 | Crédito: Asociación Carlo Acutis.
Carlo Acutis datos 06092025 | Crédito: Asociación Carlo Acutis.

1. ¿Dónde nació Carlo Acutis?

Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres (Reino Unido), donde sus padres, Andrea Acutis y Antonia Salzano, trabajaban. Pocos meses después se trasladaron a Milán (Italia).

2. La enfermedad del Beato

Siendo adolescente, Carlo fue diagnosticado con leucemia. Ofreció sus sufrimientos por el Papa Benedicto XVI y por la Iglesia.

3. Carlo Acutis y su gran amor por la Eucaristía

Desde temprana edad, mostró un amor especial por Dios, incluso aunque sus padres no fueran especialmente devotos. Su madre contó que antes de Carlo, ella sólo había ido a Misa para su Primera Comunión, Confirmación y Matrimonio, pero desde pequeño, el joven amaba rezar el Rosario. 

Después de su Primera Comunión, el pequeño Carlo iba a Misa tan a menudo como podía y hacía Horas Santas antes o después de la Eucaristía. Se confesaba semanalmente y además les pidió a sus padres que lo llevaran en peregrinación a lugares de santos y sitios de milagros eucarísticos.

Más información AQUÍ.

Película animada “Carlo Acutis, el influencer de Dios” se estrena el día de su canonización
Por: Walter Sánchez Silva

La película animada Carlo Acutis, el influencer de Dios, producida por CCC of America y el Augustine Institute, se estrenará el domingo 7 de septiembre, día en el que el “Ciberapóstol de la Eucaristía” será declarado santo por el Papa León XIV en el Vaticano.


La cinta, que contó con la colaboración del Augustine Institute, podrá verse en todos los hogares del mundo a través de las plataformas FAMFLIX, en español, y Formed, en inglés.

Más información AQUÍ.

El Vaticano emite sellos especiales de Acutis y Frassati por su canonización
Por: Victoria Cardiel
El valor nominal de los sellos será de 1,35 euros cada uno. | Crédito: Vatican Media.
El valor nominal de los sellos será de 1,35 euros cada uno. | Crédito: Vatican Media.

Los jóvenes rostros de los beatos Carlo Acutis (1991–2006) y Pier Giorgio Frassati (1901–1925), quedarán inmortalizados en una emisión filatélica especial con motivo de su canonización.

Para rendir homenaje a estos dos jóvenes testigos del Evangelio, el Servicio de Correos y Filatelia de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, en colaboración con las autoridades postales de Italia, la República de San Marino y el Soberano Militar Orden de Malta, ha preparado una emisión especial de sellos conmemorativos, según se indicó en su sitio web.

Más información AQUÍ.

Carlo Acutis: Obispo de Asís, donde reposan sus restos, envía mensaje a los jóvenes
Por: Walter Sánchez Silva
Carlo Acutis. | Crédito: CarloAcutis.com
Carlo Acutis. | Crédito: CarloAcutis.com

Mons. Domenico Sorrentino, Obispo de Asís (Italia), donde reposan los restos del Beato Carlo Acutis, envió un mensaje de aliento a los jóvenes ante la proximidad de que el Papa León XIV lo declare santo de la Iglesia Católica, junto a otro joven italiano, Pier Giorgio Frassati.

“Queridos fieles y amadísimos jóvenes, déjense guiar por Carlo, sigan su ejemplo, sigan sus huellas, recorran su camino, porque es el camino justo, el que conduce a Jesús y, por ende, al amor y la alegría”, señaló el prelado italiano en un mensaje publicado este viernes 5 de septiembre en el sitio web diocesano.

EWTN transmitirá en vivo la canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati
Por: Diego López Marina

La Santa Misa con el rito de canonización se podrá ver en los siguientes horarios:

  • 1:45 a.m. – México y Centroamérica

  • 2:45 a.m. – Perú, Colombia, Ecuador, Panamá

  • 3:45 a.m. – Venezuela, Bolivia, Chile

  • 4:45 a.m. – Argentina, Uruguay, Paraguay

  • 9:45 a.m. – España (Madrid)

Además, EWTN ofrecerá una retransmisión en diferido a la 1:00 p.m. (hora de Lima, Bogotá, Quito y Panamá), con ajustes según cada país.

Más información AQUÍ.

Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati: “En los santos siempre hay algo sorprendente”, asegura cardenal
Por: Walter Sánchez Silva
Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. | Crédito: Cortesía de la familia Acutis y dominio público.
Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. | Crédito: Cortesía de la familia Acutis y dominio público.

El prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos en el Vaticano, Cardenal Marcello Semeraro, comenta la pronta canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati y señala en “en los santos siempre hay algo sorprendente”.

Así lo indicó el purpurado en declaraciones a los medios vaticanos, en el marco de la canonización de ambos beatos el domingo 7 de septiembre en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.

Más información AQUÍ.

