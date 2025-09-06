El beato Carlo Acutis y el beato Pier Giorgio Frassati serán declarados santos en la Iglesia Católica el domingo 7 de septiembre en el Vaticano.
Siga aquí para obtener actualizaciones en vivo y cobertura continua del evento:
Las fotos oficiales de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, los primeros santos del Papa León XIV, colocados en la Basílica de San Pedro
The banners are up! Soon-to-be-saints Carlo Acutis and Pier Giorgio Frassati can now be seen on St. Peter’s Basilica as the canonization is just days away! pic.twitter.com/bvD3GOfvHI— Courtney Mares (@catholicourtney) September 4, 2025
La Conferencia Episcopal Española (CEE) compartió en sus redes sociales un video con las semejanzas de los dos jóvenes italianos que el Papa León XIV canonizará este domingo 7 de septiembre: Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati.
Ya se lanzó en todo el mundo el tráiler de la esperada película Kit de santidad: El camino a Dios de Carlo Acutis, a pocos días de la canonización del beato en el Vaticano, quien será declarado santo por el Papa León XIV el domingo 7 de septiembre, junto a otro joven italiano: Pier Giorgio Frassati.
La película es una producción de Ave María Films, productora de la cineasta Gaby Jácoba, y contó con la colaboración de Hollywood Catholic Films. La dirección estuvo a cargo del hijo de Gaby, Pablo Casso, mientras que el guión fue escrito por ambos.
.
1. ¿Dónde nació Carlo Acutis?
Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres (Reino Unido), donde sus padres, Andrea Acutis y Antonia Salzano, trabajaban. Pocos meses después se trasladaron a Milán (Italia).
2. La enfermedad del Beato
Siendo adolescente, Carlo fue diagnosticado con leucemia. Ofreció sus sufrimientos por el Papa Benedicto XVI y por la Iglesia.
3. Carlo Acutis y su gran amor por la Eucaristía
Desde temprana edad, mostró un amor especial por Dios, incluso aunque sus padres no fueran especialmente devotos. Su madre contó que antes de Carlo, ella sólo había ido a Misa para su Primera Comunión, Confirmación y Matrimonio, pero desde pequeño, el joven amaba rezar el Rosario.
Después de su Primera Comunión, el pequeño Carlo iba a Misa tan a menudo como podía y hacía Horas Santas antes o después de la Eucaristía. Se confesaba semanalmente y además les pidió a sus padres que lo llevaran en peregrinación a lugares de santos y sitios de milagros eucarísticos.
.
La película animada Carlo Acutis, el influencer de Dios, producida por CCC of America y el Augustine Institute, se estrenará el domingo 7 de septiembre, día en el que el “Ciberapóstol de la Eucaristía” será declarado santo por el Papa León XIV en el Vaticano.
La cinta, que contó con la colaboración del Augustine Institute, podrá verse en todos los hogares del mundo a través de las plataformas FAMFLIX, en español, y Formed, en inglés.
.
Los jóvenes rostros de los beatos Carlo Acutis (1991–2006) y Pier Giorgio Frassati (1901–1925), quedarán inmortalizados en una emisión filatélica especial con motivo de su canonización.
Para rendir homenaje a estos dos jóvenes testigos del Evangelio, el Servicio de Correos y Filatelia de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, en colaboración con las autoridades postales de Italia, la República de San Marino y el Soberano Militar Orden de Malta, ha preparado una emisión especial de sellos conmemorativos, según se indicó en su sitio web.
.
Mons. Domenico Sorrentino, Obispo de Asís (Italia), donde reposan los restos del Beato Carlo Acutis, envió un mensaje de aliento a los jóvenes ante la proximidad de que el Papa León XIV lo declare santo de la Iglesia Católica, junto a otro joven italiano, Pier Giorgio Frassati.
“Queridos fieles y amadísimos jóvenes, déjense guiar por Carlo, sigan su ejemplo, sigan sus huellas, recorran su camino, porque es el camino justo, el que conduce a Jesús y, por ende, al amor y la alegría”, señaló el prelado italiano en un mensaje publicado este viernes 5 de septiembre en el sitio web diocesano.
La Santa Misa con el rito de canonización se podrá ver en los siguientes horarios:
1:45 a.m. – México y Centroamérica
2:45 a.m. – Perú, Colombia, Ecuador, Panamá
3:45 a.m. – Venezuela, Bolivia, Chile
4:45 a.m. – Argentina, Uruguay, Paraguay
9:45 a.m. – España (Madrid)
Además, EWTN ofrecerá una retransmisión en diferido a la 1:00 p.m. (hora de Lima, Bogotá, Quito y Panamá), con ajustes según cada país.
.
El prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos en el Vaticano, Cardenal Marcello Semeraro, comenta la pronta canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati y señala en “en los santos siempre hay algo sorprendente”.
Así lo indicó el purpurado en declaraciones a los medios vaticanos, en el marco de la canonización de ambos beatos el domingo 7 de septiembre en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.
.