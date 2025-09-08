El Obispo de Asís, Mons. Domenico Sorrentino, explicó cuál es “el secreto” de la vida de San Carlo Acutis, sepultado en el Santuario del Despojo en esa ciudad italiana.

San Carlo Acutis y San Pier Giorgio Frassati fueron declarados santos ayer en el Vaticano, en una Misa presidida por el Papa León XIV ante unas 80.000 personas.

“La acción de gracias por la canonización de Carlo, a quien finalmente podemos decir San Carlo, ocurre en la fiesta de la natividad de María. Es bello”, dijo el prelado este lunes, al iniciar la homilía de la Misa en la que participaron Andre Acutis y Antonia Salzano, los padres de Carlo Acutis, autoridades civiles como el alcalde local y representantes de las fuerzas del orden.

Ante los restos mortales del primer santo milenial de la Iglesia Católica, el Obispo de Asís resaltó que “no hay Eucaristía sin María. Carlo lo ha entendido. María y la Eucaristía eran para él un único amor. Veía a Jesús con los ojos de María y amaba a María con el corazón de Jesús”.

“Así este joven milenial nos dice (…) cuál ha sido el secreto de su vida y cuál debe ser el secreto de la nuestra: La Trinidad santa, la Eucaristía, María, son la compañía espiritual que constituye nuestro paraíso ya sobre esta tierra y prepara el del cielo”, resaltó el prelado.

Mons. Sorrentino recordó también que Carlo consideraba a la Eucaristía como su “autopista al cielo” y decía que “’Dios nos quiere originales y no como fotocopias’, también en la santidad: Todos llamados a ser santos, pero cada uno por su camino. Y el camino trazado por él fue extremadamente simple y lineal, lo podemos seguir todos: Es el camino de la acogida de todos los dones de Dios. Nada de lo verdaderamente bello que esté en el mundo se excluye”.

El obispo alentó entonces a vivir a plenitud la propia vida: “Si te gusta la música, canta; si eres bueno en un deporte, sé un campeón, si eres inteligente, no te contentes con sólo aprobar los exámenes; pórtate bien en internet, no tengas miedo de usar bien este instrumento. Todo es de Dios, todo viene de Dios”.

Tras advertir de las “estrellas” del mundo que a veces no dejan ver a las verdaderas “estrellas que Dios nos ha puesto en el cielo, los santos”, Mons. Sorrentno destacó que San Francisco, que se despojó de todo en ese santuario, y San Carlo Acutis, señalan a Jesús, a la Eucaristía.

El encuentro con el Papa León XIV tras la canonización de Acutis y Frassati

Al iniciar la Misa de hoy, el Obispo de Asís contó que esta mañana pudo conversar con el Papa León XIV “para agradecerle. Estábamos listos con el Papa Francisco, pero la providencia ha querido que fuera él (León) quien nos diera la alegría al canonizar a dos santos jóvenes: Carlo y Pier Giorgio”.

Tras señalar que le impresionó ver la Plaza de San Pedro colmada de gente, vibrante y variopinta, le compartió hoy al Papa que se siente “un poco como el viejo Simeone cuando veía a Jesús en los brazos. Mi alegría ha sido muy grande en estos 20 años. Yo llegué en 2006, cuando Carlo nacía para el cielo”.

“Ahora he llegado al cumplimiento como Simeone. Y (el Papa León) me dijo ‘sigue adelante’. Bien, con la fuerza de Dios y con la fuerza de este muchacho vivaz (San Carlo Acutis) buscaré hacer lo que pueda”, indicó el Obispo de Asís.

Al final de la Misa, Mons. Sorrentino veneró los restos de San Carlo Acutis, para luego dar la bendición solemne a los asistentes.

¿Quién fue Carlo Acutis?

Nacido el 3 de mayo de 1991, Carlo Acutis fue un joven italiano que desde muy temprana edad vivió un profundo amor a Dios, con una especial devoción por los milagros eucarísticos, los cuales compiló en una exposición digital que difundió a través de Internet.

Enfermo de leucemia, Carlo falleció el 12 de octubre de 2006, a los 15 años. Fue beatificado el 10 de octubre de 2020.