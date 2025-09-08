La Iglesia Católica conmemorará la memoria litúrgica de San Carlo Acutis el 12 de octubre y de San Pier Giorgio Frassati el 4 de julio. Los dos jóvenes, modelos de santidad sencilla para millones de personas, fueron canonizados este domingo en una ceremonia multitudinaria celebrada por el Papa León XIV en la Plaza de Pedro.

En el caso de Carlo Acutis, el adolescente italiano fallecido en 2006 y beatificado en Asís en octubre de 2020, la celebración quedó establecida para el 12 de octubre, coincidiendo con el aniversario de su muerte por una leucemia fulminante a los 15 años.

El decreto de la entonces Congregación —hoy Dicasterio— para el Culto Divino, promulgado tras la beatificación, fijó la fecha en el calendario particular de la diócesis de Asís y de Milán, además de autorizar su celebración en otras comunidades que lo hayan solicitado.

Por su parte, el Beato Pier Giorgio Frassati, joven turinés fallecido en 1925 y beatificado por San Juan Pablo II en 1990, es conmemorado cada año el 4 de julio, también coincidiendo, como es habitual, con el día de su fallecimiento. La liturgia de su memoria se celebra especialmente en Italia y en comunidades juveniles que lo tienen como patrono y referente espiritual.

Ambos beatos, recordados en fechas ligadas a su tránsito a la vida eterna, se han convertido en referentes de fe y compromiso para los jóvenes. Acutis, conocido por su testimonio de fe en el mundo digital y su amor a la Eucaristía, y Frassati, definido por San Juan Pablo II como el joven “de las Bienaventuranzas”. Su intensa vida espiritual y compromiso social siguen inspirando a nuevas generaciones de católicos en todo el mundo.









