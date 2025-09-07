Estos tres jóvenes italianos, llenos de vida, no querían perderse la canonización de Carlo Acutis. Cristian de 19 años, Romina, de 18, y Sabatino, de 17, tienen la convicción de que este joven fallecido por una leucemia cuando tenía 15 años ya estaba en los altares incluso antes de su canonización.

“Para nosotros ya es santo”, asegura Cristian como si la Misa solemne que ha celebrado el Papa León XIV fuese apenas la confirmación oficial de lo que su comunidad vive desde hace tiempo.

Han viajado de noche hasta Roma en autobús, con otros 150 chavales de su parroquia, enclavada en la provincia de Salerno (sur de Italia).

Mientras esperaban pacientemente en las inmediaciones de la plaza de San Pedro a que avancen los controles de seguridad, Romina explica con naturalidad que Acutis “ha concedido muchas gracias, que no han sido escritas, pero que para nosotros son grandes milagros”.

Son las 8:30 de la mañana. Falta menos de una hora para que el Papa León XIV dé comienzo a la canonización de Acutis y Frassati y es literalmente imposible abrirse paso hacia la plaza de San Pedro

Esta periodista les pregunta cuáles y, a pesar de las reticencias previas, accede a compartir este tesoro espiritual que ha devuelto la esperanza a varias personas de su parroquia. “Mi tía soñó con Carlo una noche, y al despertar descubrió que la masa tumoral que le había crecido en el pecho y que le habían encontrado hace había desaparecido de un día para otro”, detalla sin poder evitar la emoción.

Cristian también quiere sumar otro capítulo a esta suma de milagros cotidianos que no figuran en ningún expediente del Vaticano, pero que para estos jóvenes son señales palpables de la intercesión de Acutis, el primer santo en haber vivido en el siglo XXI.

Una mujer de su parroquia, que desde años tiene graves problemas de movilidad, escuchó la noticia de la canonización y “sintió un escalofrío que le recorrió la espalda”. A continuación sin saber bien cómo “arrojó al suelo las muletas y empezó a correr”. “Son milagros silenciosos que no están catalogados como tal, pero que han sucedido de verdad”, dice.

Acutis falleció el 12 de octubre del 2006 en Monza. Por eso, ese día de cada 12 de mes, su parroquia celebra una Misa en honor a este santo que desde hoy se convierte oficialmente en un modelo de vida cristiana y se puede poner su nombre a iglesias y capillas en todo el mundo.

Para Romina esa cita mensual se ha convertido en un ritmo espiritual que marca la vida de la comunidad “Tenemos una reliquia del cabello de Carlo. En esa celebración cada uno lleva a Dios sus miedos, sus problemas, sus esperanzas”, señala.

A su lado, Sabatino asiente con una sonrisa tímida. No necesita añadir demasiado: basta con estar aquí, con el grupo, como prueba de la certeza de que este muchacho que usó Internet para evangelizar es una presencia viva.



