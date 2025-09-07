Antes de dar inicio a la solemne Misa de canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, el Papa León XIV sorprendió este domingo con un saludo espontáneo a las miles de personas que participan en esta celebración solemne.

Al llegar al atrio de la Plaza de San Pedro se detuvo unos segundos a rezar ante las reliquias de los santos Carlo Acutis, nacido en Londres en 1991 y fallecido en Monza en 2006, y Pier Giorgio Frassati, un estudiante de ingeniería muy popular en Italia, que falleció en 1925 en Turín a los 24 años.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El Papa León XIV reza ante las reliquias de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. pic.twitter.com/KYCBxVyszj — ACI Prensa (@aciprensa) September 7, 2025

“Todos vosotros, todos nosotros también, estamos llamados a ser santos”, aseveró el Pontífice tras desear un feliz domingo a todos.

León XIV, que canoniza hoy a sus dos primeros santos desde el inicio del pontificado, dedicó unas palabras de manera especial a los jóvenes: “Quería saludar especialmente a tantos jóvenes que han venido para esta Santa Misa. Es verdaderamente una bendición del Señor reunirnos aquí, vosotros que habéis venido de varios países, un don de la fe que deseamos compartir”.

El Pontífice también dirigió un aplauso a las familias de los nuevos santos, a las delegaciones oficiales y a los obispos y sacerdotes presentes.

Las más leídas 1 2 3 4 5

E invitó a todos los fieles a vivir la ceremonia con espíritu de oración: “Preparémonos para esta celebración litúrgica con la oración, con el corazón abierto, deseando verdaderamente recibir esta gracia del Señor, y sintamos todos en nuestro corazón lo mismo que vivieron Pier Giorgio y Carlo, este amor a Jesucristo, especialmente en la Eucaristía, pero también en los pobres, en sus hermanos y hermanas”.

Finalmente, aseguró su intención de pasar con el papá móvil a saludar a todos los fieles que han madrugado para poder participar en esta celebración.