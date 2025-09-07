El Papa León XIV proclamó este domingo santos de la Iglesia católica a los italianos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, en una ceremonia multitudinaria celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

Al filo de las 10:22 (hora local) de la mañana, el Pontífice pronunció por primera vez en su pontificado la fórmula solemne de canonización, por la que la Iglesia decreta la veneración de un nuevo santo entre los fieles.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El Papa León XIV proclama la fórmula de canonización en latín, declarando oficialmente dos nuevos santos para la Iglesia Católica.

¡San Carlo Acutis y San Pier Giorgio Frassati, rogad por nosotros y por los jóvenes del mundo! pic.twitter.com/k3BGmzTrzm — ACI Prensa (@aciprensa) September 7, 2025

La declaración fue recibida con un largo aplauso de los más de 70.000 católicos presentes en la plaza, mientras cientos de miles de personas seguían la Misa a través de la televisión y de plataformas digitales en todo el mundo.

Acutis, nacido en Londres en 1991 y fallecido en Monza en 2006 a los 15 años, es conocido como el “ciberapóstol de la Eucaristía” por su labor de evangelización en internet. Se convierte así en el primer santo del siglo XXI, muy cercano a las generaciones jóvenes.

Frassati, estudiante de ingeniería y activista de Acción Católica, murió en Turín en 1925 a los 24 años. Su figura, ligada a la defensa de los pobres y a la vida universitaria, ha sido durante décadas un referente espiritual en Italia y más allá. Las canonizaciones de Acutis y Frassati son las primeras del pontificado de León XIV, iniciado tras su elección en mayo de este año.

Las más leídas 1 2 3 4 5