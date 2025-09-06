Los jóvenes católicos de todo el mundo esperan con mucha expectativa la canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, que el Papa León XIV proclamará santos este domingo 7 de septiembre, y cuyo testimonio de santidad en la juventud y de entrega a Dios en la vida cotidiana inspira a multitudes.

En ese marco, iniciativas de oración, adoración y vigilia se llevarán a cabo en distintos países, en especial de Latinoamérica, donde la devoción a estos jóvenes crece día a día e impregna de esperanza a las comunidades.

Argentina

Es el caso de Santiago del Estero, la Arquidiócesis Primada de Argentina, donde el propio arzobispo, Cardenal Vicente Bokalic, convocó a los jóvenes a compartir la noche previa a la canonización, que se celebrará a las 10:00 horas de Roma, 5:00 horas de Argentina.

“Queridos jovencitos de nuestra arquidiócesis, el sábado 6 de septiembre, que es en la próxima semana, celebramos con mucha alegría la canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio, dos jóvenes que, amando mucho a Jesús, sirvieron a los chicos, a los jóvenes, a los pobres”, expresó en un videomensaje .

“Qué lindo es celebrar juntos esta fiesta a la vida, esta fiesta al amor. Vamos a reunirnos en el Colegio de la Asunción, en la calle Belgrano, casi al cine, a partir de las 22.30 horas”, convocó, anticipando que habrá momentos “de canto, de encuentro, de conversación, de reflexión, de animarnos con dos figuras tan hermosas que hoy embellecen nuestra vida y nuestra Iglesia”.

En la Ciudad de San Luis (Argentina), la vigilia con oración, adoración y testimonios será a partir de las 21:15 horas en la Catedral Inmaculada Concepción. Durante la adoración eucarística estará expuesta la reliquia de primer grado de Carlo Acutis, enviada por la mamá del próximo santo al obispo local.

El domingo a las 11:30 horas, el Obispo, Mons. Gabriel Barba, presidirá la Misa en Acción de Gracias.

El Arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. Marcelo Colombo , invitó a los jóvenes mendocinos a “un encuentro muy importante”.

A las 22:00 horas partirá una peregrinación desde el lugar donde se construye el futuro templo dedicado a Carlo Acutis, hacia la parroquia de Chacras de Coria, donde se celebrará una Misa a las 00:00 horas.

La vigilia continuará “con momentos festivos, de encuentro, de oración, hasta las 5:30 que está prevista la transmisión en directo de la canonización de Carlo Acutis”, detalló.

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, la iglesia Sagrado Corazón de Jesús acogerá una vigilia de oración que se realizará este sábado entre las 20:30 y las 22:30 horas. Allí mismo, el domingo 7 habrá una Misa a las 11:00 horas.

También en Jujuy, pero en la localidad de Río Blanco, la sede de la vigilia será el colegio FASTA, para mirar juntos en vivo la canonización.

La comunidad de laicos y grupos de jóvenes peregrinarán luego hacia la rotonda, y partirán hacia el Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, para cruzar la Puerta Santa. A las 11:00 horas del domingo se celebrará una Misa y los festejos continuarán en el colegio.

En la Diócesis de Mar del Plata (Argentina), las actividades serán el sábado desde las 18, en la Parroquia de la Asunción de la Santísima Virgen. Comenzarán con una Misa en el marco de las primeras vísperas, y luego habrá una vigilia de oración organizada por jóvenes.

En la Arquidiócesis de Buenos Aires, el domingo 7 de septiembre a las 11:00 horas, el Obispo Auxiliar, Mons. Iván Dornelles, entronizará la imagen de Carlo Acutis en la Parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo (Cardoso 242). A las 19:00 horas habrá una Misa en acción de gracias.

También habrá actividades en ciudades como Bahía Blanca, Salta, Añatuya, Villa Mercedes y La Rioja.

Estados Unidos

El domingo 7 de septiembre a las 10 de la mañana, se celebrará una Misa en su honor en la catedral de Nuestra Señora de los Ángeles, en el centro de Los Ángeles (Estados Unidos), seguida de la bendición y la inauguración de una nueva capilla dentro de la catedral en honor a los jóvenes santos.

La reliquia del beato Carlo Acutis será consagrada en la “Capilla de los Jóvenes Testigos”, que será bendecida por el arzobispo José H. Gómez en la catedral después de la misa de las 10 de la mañana. La catedral también acogerá la Exposición Internacional de Milagros Eucarísticos en el Mundo del Beato Carlo Acutis, que se podrá visitar del 7 al 9 de octubre.

España

En la Arquidiócesis de Granada (España) este domingo a las 10 horas, se transmitirá online la celebración de la canonización, por lo que invitan a los fieles a acercarse a la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, de Atarfe.

“Vamos a convocar a la gente para vivir ese momento juntos y para rezar”, explicó el párroco P. Ignacio Martínez Garzón, convocando a la comunidad de Atarfe, cuya devoción especial por Carlo Acutis se manifiesta en las “capillas domiciliarias” en honor al joven beato, pequeñas hornacinas con una reliquia o la imagen del beato que periódicamente recorre los hogares del pueblo.

Ecuador

En Ecuador, los fieles de la Diócesis de Daule celebrarán la canonización con un encuentro juvenil, que se llevará a cabo del 6 al 7 de septiembre, y reunirá a representantes de todas las parroquias de entre 15 a 25 años.

La cita es en el Colegio Santa Narcisa de Jesús del cantón Nobol, donde se desarrollará un festival que lleva el lema “Con los ojos en el cielo, los pies en la tierra” y constará de espacios de arte, música y celebraciones eucarísticas para animar a la reflexión sobre el testimonio y el mensaje del santo italiano.

El festival culminará con una Misa presidida por el Obispo polaco, Mons. Cristóbal Kudlawiec, en acción de gracias por el Jubileo y la canonización de Carlo Acutis; y además se realizará el "envío de los jóvenes como embajadores de esperanza”.

Guatemala

En Guatemala, la Parroquia Santa Lucía, ubicada en Cotzumalguapa, Escuintla, la vigilia comenzará a las 19:00 horas en la Capilla del Calvario. Habrá exposición y veneración de las reliquias de Carlo Acutis y San Juan Pablo II, una catequesis sobre la santidad, proyección de algunos milagros eucarísticos, y de un documental sobre la vida de Carlo Acutis.

Colombia

En Colombia, la Arquidiócesis de Bucaramanga convoca a una vigilia de preparación, que será presidida por el Delegado Episcopal para la Pastoral Juvenil, P. Neidder Pinilla Campos, y se celebrará este sábado a las 18:00 horas en la Parroquia San Juan Nepomuceno, ubicada en Floridablanca.

A las 10:00 horas del domingo, Mons. Ismael Rueda Sierra, Arzobispo de Bucaramanga, presidirá en la Catedral Metropolitana de la Sagrada Familia, la Misa de Acción de Gracias, con la entronización y veneración de una reliquia de Carlo Acutis, patrono arquidiocesano de la juventud.

Bolivia

En la Catedral y Basílica Menor de San Lorenzo, en la Arquidiócesis de Santa Cruz (Bolivia), se celebrará el domingo una Misa de Acción de Gracias a las 16:00 horas, con una invitación especial a los jóvenes y monaguillos de la comunidad a participar en la celebración.

Perú

En Lima (Perú), el grupo Acutis Group junto con la Parroquia Nuestra Señora de Loreto preparan para este domingo 7 de septiembre la Acutis Fest, con una Misa a las 12:00 horas y un concierto juvenil a las 13:30 horas, en el templo ubicado en Residencial La Cruceta III etapa Mz A Lt. 2 frente al edificio 11, Tacama, Santiago de Surco.

En el transcurso del evento estarán expuestas para su veneración una reliquia de primer grado y una de segundo grado de Carlo Acutis.