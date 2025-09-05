Mons. Domenico Sorrentino, Obispo de Asís (Italia), donde reposan los restos del Beato Carlo Acutis, envió un mensaje de aliento a los jóvenes a dos días de que el Papa León XIV lo declare santo de la Iglesia Católica, junto a otro joven italiano, Pier Giorgio Frassati.

“Queridos fieles y amadísimos jóvenes, déjense guiar por Carlo, sigan su ejemplo, sigan sus huellas, recorran su camino, porque es el camino justo, el que conduce a Jesús y, por ende, al amor y la alegría”, señaló el prelado italiano en un mensaje publicado este viernes 5 de septiembre en el sitio web diocesano.

Así lo indicó el obispo en la víspera de la canonización de Acutis, quien será declarado santo junto a Frassati el domingo 7 de septiembre, en una multitudinaria Misa que presidirá León XIV en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, a las 10:00 (hora local).

Mons. Sorrentino dijo también que “hoy más que nunca necesitamos ejemplos positivos, historias de vida ejemplares que ayuden a nuestros hijos a no dejarse llevar por imágenes incómodas, ejemplos violentos y modas pasajeras que no dejan nada que desear”.

El cuerpo de Carlo Acutis en la urna en la que reposa en Asís.



“Carlo, en cambio, nos enseña a vivir una vida normal, poniendo a Jesús en el centro. Ustedes, padres, también ayuden a sus hijos a descubrir la santidad de Carlo para que puedan vivir una vida llena de alegría, llena de Jesús”, subrayó.

Nacido el 3 de mayo de 1991, Carlo Acutis fue un joven italiano que desde muy temprana edad vivió un profundo amor a Dios, con una especial devoción por los milagros eucarísticos, los cuales compiló en una exposición digital que difundió a través de Internet.

Enfermo de leucemia, Carlo falleció el 12 de octubre de 2006, a los 15 años. Fue beatificado el 10 de octubre de 2020.

La Diócesis de Asís informó también que unos 800 peregrinos llegarán a Roma desde Asís, en un tren especial habilitado por la diócesis. Doce voluntarios estarán a bordo para entregar mochilas, bufandas y gorros, y varios sacerdotes y religiosos, encabezados por el rector del Santuario de la Spoglazione (despojo), el P. Marco Gaballo, estarán a cargo de la animación.

El Santuario de la Spogliazione es el lugar en el que quiso ser enterrado Carlo Acutis, con lo que Asís lo acoge a él y a San Francisco.

Reliquias del futuro San Carlo Acutis en la canonización

La Diócesis de Asís también dio a conocer que la reliquia del corazón del que será el primer santo millennial, será llevada a la Plaza de San Pedro en Roma. Se indicó que se llevará otra reliquia de Carlo Acutis como regalo para el Papa León XIV.

El lunes 8 de septiembre, un día después de la canonización, se celebrará en Asís, en la iglesia de Santa María la Mayor, una Misa en acción de gracias presidida por Mons. Sorrentino, en la que estarán los padres de Carlo Acutis, Valeria, la joven costarricense que recibió el milagro, y algunas autoridades civiles.

La Diócesis de Asís también informó que, en lo que va del año, unos 630.000 peregrinos han llegado hasta el Santuario de la Spogliazione para venerar a Carlo Acutis, con una media de hasta 4.000 al día. En 2024 las visitas fueron casi 1 millón.