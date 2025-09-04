La película animada Carlo Acutis, el influencer de Dios, producida por CCC of America y el Augustine Institute, se estrenará el domingo 7 de septiembre, día en el que el “Ciberapóstol de la Eucaristía” será declarado santo por el Papa León XIV en el Vaticano.

La cinta, que contó con la colaboración del Augustine Institute, podrá verse en todos los hogares del mundo a través de las plataformas FAMFLIX, en español, y Formed, en inglés.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Nacido el 3 de mayo de 1991, Carlo Acutis fue un joven italiano que desde muy temprana edad vivió un profundo amor a Dios, con una especial devoción por los milagros eucarísticos, los cuales compiló en una exposición digital que difundió a través de Internet. Enfermo de leucemia, Carlo falleció el 12 de octubre de 2006, a los 15 años. Fue beatificado el 10 de octubre de 2020.



Juan Carlos Carredano, CEO de CCC of America y productor ejecutivo de Carlo Acutis, el Influencer de Dios, contó a ACI Prensa este 4 de septiembre que la cinta animada, que pueden disfrutar grandes y chicos, “tardó cerca de dos años en su realización. Desde el concepto, diseño, guiones, pasando por la presentación y guía de la Sra. Antonia (mamá de Carlo), hasta todo el proceso de animación y postproducción”.

“Participaron más de 50 profesionales de todo el mundo aportando sus talentos y sumando su granito de arena para poder llegar a esta producción con mucho corazón y tratando de cuidar al máximo la esencia de la vida de Carlo”, resaltó Carredano.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El aporte de la madre de Carlo Acutis

El productor de la cinta animada explicó que “hace 1 año pudimos compartir los avances con la mamá de Carlo, la señora Antonia, teniendo una retroalimentación increíble y en especial animándonos a llevar a todos lados lo esencial de la vida de Carlo”.

Juan Carlos Carredano y Antonia Salzano Acutis, madre de Carlo Acutis. Crédito: Cortesía Juan Carlos Carredano.



Esto, precisó, se resume en “la importancia de la vida de gracia, ⁠la verdadera presencia de Cristi en la Eucaristía, ⁠su profundo amor y cercanía con la Santísima Virgen; y el amor en acción a las demás personas”.

Antonia Salzano, destacó el productor ejecutivo, “nos platicó increíbles anécdotas como las que Carlo veía nuestras caricaturas de vidas de santos, nos regaló una reliquia de primer grado y nos dedicó el poster promocional de la película”.

El ejemplo de Carlo Acutis, el primer santo milenial

CCC of America ya ha realizado otras producciones sobre santos como San Nicolás, San Patricio y San Francisco de Asís, así como la Virgen de Fátima y Lourdes; y ahora comparten esta cinta sobre el futuro San Carlo Acutis porque, explica Carredano, “hoy en día es de vital importancia compartir historias de gente que transforma el mundo para bien, gente que trasciende y que marca una generación y qué mejor que traer la historia de Carlo Acutis, quien será declarado el primer santo milenial”.

Afiche autografiado por Antonia Salzano Acutis. Crédito: Cortesía Juan Carlos Carredano.



“¡Carlo nos enseña que la santidad está en lo cotidiano y al alcance de todos! Todo el tiempo la gente nos pide (a CCC of America) seguir produciendo caricaturas de vidas de santos y ¡teníamos que compartir esta historia con todos!”, subrayó.

El productor también indicó a ACI Prensa que una vez que concluya la fase del estreno exclusivo, “buscaremos compartirla en todas las plataformas posibles y en todos los idiomas. Este mensaje debe llegar a todo el mundo e inspirar a millones de niños y adolescentes”.

Para concluir, Juan Carlos Carredano destacó que el próximo miércoles 10 de septiembre, “al término de la audiencia general con el Papa León XIV en Roma, pasaré a saludarlo y a regalarle la primera copia de la película”.