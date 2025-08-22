Diego López Marina

22 de agosto de 2025
Con motivo de la canonización del Beato Carlo Acutis, que tendrá lugar en Roma el domingo 7 de septiembre, EWTN anunció el lanzamiento de un nuevo podcast titulado “Carlo Acutis: Un hijo para el cielo”, en el que su madre comparte recuerdos y mensajes del futuro santo.

Los 12 episodios fueron grabados en Asís (Italia), en el Centro de Carlo Acutis, y estará disponible en el canal de EWTN Español en YouTube desde el lunes 25 de agosto.

El proyecto cuenta con la participación de Gaby Jacoba, productora y guionista de la película “Kit de santidad”, quien dialoga con Antonia Salzano, madre del joven beato conocido como el “Ciberapóstol de la Eucaristía”.

En cada episodio, Antonia Salzano comparte anécdotas y reflexiones sobre la vida de Carlo, recordando su infancia y el ambiente familiar en que creció, los santos que inspiraron su camino de fe, su llamado a la santidad en la vida cotidiana y la forma en que integraba su vida espiritual con la normalidad de un adolescente.

Además, relata sus pasatiempos, deportes, amistades y vida escolar, así como la investigación que realizó sobre los milagros eucarísticos y su profunda devoción a la Virgen María.

La serie también incluye dos episodios especiales en los que la madre de Carlo transmite el mensaje que él desea dejar a los jóvenes de hoy y comparte cómo está viviendo los días previos a la canonización.

Con un tono íntimo y cercano, “Carlo Acutis: Un hijo para el cielo” no solo ofrece un retrato humano del joven beato, sino también una invitación a descubrir que la santidad es posible en medio de la vida ordinaria y de la cultura digital.


