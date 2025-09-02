Este martes se realizó el lanzamiento mundial del tráiler de la esperada película Kit de santidad: El camino a Dios de Carlo Acutis, a pocos días de la canonización del beato en el Vaticano, quien será declarado santo por el Papa León XIV el domingo 7 de septiembre, junto a otro joven italiano: Pier Giorgio Frassati.

La película es una producción de Ave María Films, productora de la cineasta Gaby Jácoba, y contó con la colaboración de Hollywood Catholic Films. La dirección estuvo a cargo del hijo de Gaby, Pablo Casso, mientras que el guión fue escrito por ambos.

Gaby Jácoba, conocida por su importante rol en dar a conocer historias de fe a través del Festival Internacional de Cine Católico, declaró a ACI Prensa que “es una gran alegría que después de un gran recorrido en la producción de esta película sobre el legado espiritual de Carlo Acutis podamos hacer el lanzamiento oficial y mundial del tráiler de esta historia de conversión y transformación”.

“Para nosotros en Ave María Films es una alegría poder presentarles esta historia de Sebastián un joven que se encuentra hundido en la soledad, en la tristeza, en la desesperación y al conocer a Carlo y su legado espiritual emprende un viaje de transformación que lo llevará a un destino de esperanza, fe y milagro en su propia vida”, explicó.

En el docufilm participan, entre otras importantes figuras, Antonia Salzano, madre de Carlo Acuts; el Dr. Ricardo Castañón Gómez, conocido científico que se convirtió a la fe católica gracias a sus investigaciones sobre los milagros eucarísticos; y el sacerdote mexicano José Juan Montalvo, conocido en redes sociales como el Padre Borre.

Un rol protagónico en la producción tiene Antonio Mauri, hijo del famoso actor mexicano Antonio “Toño” Mauri. También están Mons. José Ignacio Munilla, Obispo de Orihuela-Alicante (España) y Mons. José Gomez, Arzobispo de Los Ángeles (EE.UU.)

“Lo que queremos —resaltó— es que la cinta toque muchas vidas muchos corazones y se sientan tocados por el amor de Dios a través de muy pronto San Carlo Acutis, así que los invitamos a todos a que lo disfruten y lo compartan en sus grupos, sus apostolados, movimientos y que se sumen a ser embajadores del mensaje, del camino espiritual que nos dejó" el futuro santo.

Este camino, precisa Jácoba, tiene siete puntos: la Misa, la adoración eucarística, el rezo del Rosario, la confesión, la lectura del evangelio, las obras de misericordia y la devoción al ángel guardián.

El estreno de la cinta sobre Carlo Acutis

Gaby Jácoba informó que Kit de santidad: El camino a Dios de Carlo Acutis se estrenará en España el 12 de septiembre, en México el 9 de octubre y en el resto de América a partir del 2 de octubre, en países como Estados Unidos y Colombia.

“Juntos vivamos esta fiesta de la canonización de Carlo y del regalo y del don que nos dejó aquí de santidad y sobre todo de su enseñanza que la Eucaristía es la autopista del cielo. Nos vemos en el cine”, concluyó.