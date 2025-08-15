La Diócesis argentina de Chascomús será la primera en tener una imagen del próximo santo Carlo Acutis en tamaño real, que será entronizada el domingo 17 de agosto en la Catedral Nuestra Señora de la Merced.

La imagen del joven, a quien el Papa León XIV proclamará santo el próximo 7 de septiembre, mide 1,70 metros y fue donada por el grupo Carlo Acutis Chascomús Argentina, una organización sin fines de lucro que se dedica a la difusión de la vida, el testimonio y la espiritualidad del futuro santo italiano.

Será entronizada durante una Misa presidida por el Obispo, Mons. Juan Ignacio Liébana, el domingo a las 11:00 horas en la catedral. "Queremos que Carlo toque el corazón de los jóvenes argentinos y que su testimonio sea semilla de fe en tiempos difíciles", expresó Lía Scardigno, impulsora del proyecto.

La entronización de esta imagen en tamaño real corona una serie de entronizaciones de cuadros con la imagen de Carlo Acutis en cerca de 20 localidades de la diócesis, además de la Basílica y Santuario Nacional de Nuestra Señora de Luján, la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), la Basílica de Santísimo Sacramento, en la ciudad de Buenos Aires, parroquias, hospitales, hogares de ancianos y comunidades rurales.

En vísperas de la entronización, el grupo recibió un saludo muy especial: el de Antonia Salzano , la mamá de Carlo Acutis, quien aseguró que esta imagen “va a llevar muchas gracias, y también un signo de esperanza para ustedes, que tienen que imitar a Carlo”.

“Todos somos llamados a ser santos —señaló—, es una llamada que Dios nos da a todos, pero realizarlo no es fácil, mas se puede hacer, porque el Señor nos da los medios con los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, que es la cosa más sobrenatural que tenemos en la tierra, que es Dios con nosotros. Naturalmente, la autopista hacia el Cielo, como decía Carlo”.

En ese sentido, añadió: “Tienen la Sagrada Escritura que es importante, tienen la oración y sobre todo los sacramentos. Dios, a través de los sacramentos nos da la gracia para hacernos santos y para ganar la victoria final”, subrayó, deseando “que este signo sea para ustedes verdaderamente una ayuda: un amigo que está con ustedes para rezar, para obtener también vuestra santificación, y sobre todo para ser sal de la tierra, luz del mundo, porque ustedes son esto”.

“Verdaderamente tienen que anunciar a Cristo y esta imagen de Carlo verdaderamente puede ser un faro de luz para los demás”, concluyó.

Desde Buenos Aires, el P. Santiago Obiglio , que acompaña a la comunidad de jóvenes de San Lucas, aseguró su participación en la Misa, “con muchas ganas de encontrarlos a todos ahí”.

El Movimiento Legado Francisco se unió “de corazón a este momento de gracia, pidiendo a Dios que, por intercesión del Beato Carlo Acutis, renueve la fe y la esperanza en toda la comunidad, especialmente entre los jóvenes”.

“Que Carlo Acutis siga siendo luz y ejemplo para todos, inspirándonos a vivir con sencillez, alegría y entrega al Evangelio”, pidieron.

Quienes deseen asistir a la Misa de entronización deben confirmar su asistencia al número (22421) 699557 y quienes no puedan asistir, pueden enviar saludos o mensajes de apoyo al mismo teléfono, que serán leídos durante la ceremonia.