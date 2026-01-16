El Papa León XIV está al tanto de la persecución que sufre la Iglesia en Venezuela, según comentó este viernes María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en un encuentro con la prensa desde la sede de la Fundación Heritage en Washington D.C. (Estados Unidos).

“Pero también tuve la tranquilidad, por parte del Santo Padre, de que él sabe muy bien lo que está pasando en Venezuela. Sabe por lo que está pasando la Iglesia Católica debido a la persecución y la presión sobre nuestros obispos y sacerdotes”, dijo Machado.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Y creo que no sólo está preocupado, sino que está ayudando y apoyando activamente para que se lleve a cabo un proceso de transición pacífica”, añadió.

Su encuentro con el Santo Padre tuvo lugar este lunes 12 de enero en el Vaticano. Aunque la Santa Sede no compartió detalles de la reunión, Machado aseguró que transmitió al Papa la resiliencia del pueblo venezolano, que “se mantiene firme y en oración por la libertad” y le pidió “interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos”.

La líder venezolana remarcó que es católica y que pudo entregar al Papa León algunos rosarios recibidos durante sus giras por Venezuela. “Fue un día que marcó mi vida en una dimensión personal”, dijo.

“Creo que fue un mensaje muy importante y oportuno para la sociedad venezolana, que es mayoritariamente cristiana, como sabes. Así que creo que no pudo haber sido un mejor momento, y trajo mucha esperanza y tranquilidad a nuestro pueblo”, señaló Machado.

Las más leídas 1 2 3 4 5

La coordinadora nacional de Vente Venezuela ha afirmado su fe católica en numerosas ocasiones. Sin embargo, a la vez se ha manifestado a favor de la eutanasia —en una entrevista de 2023 con Politiks— “sólo” en ciertos casos y también a favor de la legalización del uso de marihuana medicinal.

Almuerzo con el presidente Trump

El jueves 15 de enero, Machado fue recibida en la Casa Blanca, donde se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el Secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, en un almuerzo privado. Durante el encuentro, la venezolana obsequió a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz que recibió en octubre de 2025.

Machado dijo hoy que fue “un momento muy emocional” y que se lo entregaba “en nombre del pueblo de Venezuela”. A la vez, aseguró que recibió un mensaje de parte del presidente estadounidense: “Contamos con Estados Unidos”.

La líder de la oposición dijo que se debe respetar la voluntad de los venezolanos, pero que no quiere adelantarse a hablar sobre la posibilidad de elecciones en el país porque aún “es irresponsable plantear calendario”, aunque indicó que “los vectores están alineados”. Machado también aseguró que su intención es regresar a Venezuela.

Este viernes, Trump también se refirió al encuentro antes de partir a la Base Militar Andrews.

“Escuchen, tuve una gran reunión ayer con una persona por la que tengo mucho respeto. Ella también tiene respeto por mí y Estados Unidos. Me dio su Nobel. Pude conocerla, no la conocía, y me impresionó mucho. Esta es una gran mujer”, expresó Trump. Además, dijo que volvería a hablar con Machado próximamente.