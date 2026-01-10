La dictadura de Nicaragua anunció hoy la liberación de “decenas de personas” que estaban encarceladas, tras la presión de Estados Unidos y al cumplirse 19 años del régimen de Daniel Ortega y su esposa y “copresidenta” Rosario Murillo.

En un breve comunicado, el ministerio del interior de Nicaragua señaló que este sábado 10 de enero “regresan a sus hogares y familias decenas de personas que estuvieron en el Sistema Penitenciario Nacional”.

La dictadura no dio detalles de los presos liberados, pero la agencia Efe pudo confirmar con sus familiares la liberación de siete opositores: Jessica Palacios, Mauricio Alonso, Mario Rodríguez Serrano, Pedro López, María José Rojas, Óscar Velásquez y el pastor evangélico, Rudy Palacios.

Según señala el diario La Prensa, el medio local Divergentes se refirió a la liberación de al menos 30 presos políticos, mientras otros medios dan cuenta de un número menor

“Lo sucedido en Venezuela ha desatado el temor en la tiranía y la esperanza en el pueblo”, dijo a ACI Prensa Arturo McFields Yescas, exembajador nicaragüense ante la OEA.

“Es interesante que un simple comunicado de la embajada americana hizo que liberaran a casi el 30% de los presos de Nicaragua. Esto significa que un poco de presión de Estados Unidos puede generar mucho cambio”, agregó el exdiplomático desde el exilio.

El 9 de enero, la embajada de Estados Unidos en Nicaragua publicó en X el siguiente mensaje: “Venezuela dio un paso importante hacia la paz al liberar a un gran número de presos políticos. En Nicaragua, más de 60 personas siguen injustamente detenidas o desaparecidas, entre ellas pastores, trabajadores religiosos, enfermos y ancianos. ¡La paz solo es posible con libertad!”.

La publicación estaba acompañada por la versión en español de un texto del presidente estadounidense, Donald Trump, en Truth Social, en la que celebraba que Venezuela liberara “a un gran número de presos políticos como una señal de ‘búsqueda de la paz’”.

McFields dijo que entonces “se demostró que las palabras del presidente Trump van acompañadas de acciones. ¿Qué tal si hubiera un pronunciamiento al más alto nivel? ¿Qué podría hacer? Que liberen a todos los presos. Hay un apalancamiento que hay que aprovechar y hay que exigir la liberación de todos los presos ya”.

Ahora, destacó, entre la gente de Nicaragua “hay una esperanza silenciosa en cuanto a que se cree que los dictadores pueden caer en cualquier momento. No se sabe el tiempo, pero se tiene la certeza de que pueden caer. Anterior a esto, hablar de una caída de un dictador era una utopía, era una locura. Pero ahora no, ahora es una realidad”.

“La dictadura —continuó McFields— está con esas imágenes de Maduro, el todopoderoso, arrestado y humillado. Y esas imágenes calaron profundo en el régimen. El temor es tan grande que, aunque se han solidarizado con Maduro, no han mencionado en ningún momento al presidente Trump”.

Para concluir, el exdiplomático recordó que “Ortega lleva 19 años de ilegalidad en el poder, ilegalidad y brutalidad, persecución religiosa, confiscación de templos, acoso a la iglesia, destrucción y profanación de templos, una cosa horrenda que se ha vivido en Nicaragua, pero esto que pasó hoy nos llena de una alegría inmensa, inconmensurable”.

Lo dicho por McFields se asemeja a la publicación en X de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos este sábado.

“Hoy, la brutal dictadura Murillo-Ortega ‘celebra’ 19 años de lo que debía haber sido un mandato democrático de cinco años. Los nicaragüenses votaron por un presidente en el 2006, no por una dinastía ilegítima vitalicia. Reescribir la Constitución y aplastar a la disidencia no borrarán las aspiraciones de los nicaragüenses de vivir libres de la tiranía”, señaló.

Restauran histórico mural de Cristo resucitado en Nicaragua

De otro lado, la Arquidiócesis de Managua informó que el Cardenal Leopoldo Brenes recibió esta mañana los trabajos ya finalizados de restauración del mural histórico de Cristo resucitado que está en la parroquia Santo Domingo de Guzmán, en la capital de Nicaragua.

“La mañana de este sábado 10 de Enero, el Sr. Arzobispo Cardenal Leopoldo José Brenes, ha recibido de parte del Gobierno Central de Nicaragua, los trabajos ya finalizados de restauración del mural histórico de la parroquia de Santo Domingo”, señala la nota de la Arquidiócesis.

El Cardenal Brenes recibe el mural restaurado de Cristo resucitado. Crédito: Arquidiócesis de Managua.



Los trabajos “fueron realizados bajo la tutela de las autoridades correspondientes, al ser esta obra patrimonio cultural de la Nación”. La restauración consistió en la “limpieza y reforzamiento de todo el conjunto, como reconstrucción de la imagen de Cristo Resucitado que colapsó accidentalmente en diciembre” de 2024, sin afectar a persona alguna.

La imagen —que estuvo en la iglesia desde su construcción en 1968 y que soportó el terremoto de 1972— se había debilitado por los sismos constantes en Managua.