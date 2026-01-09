El Cardenal Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua y el único cardenal de Nicaragua, afirmó que el Papa León XIV ha comenzado su “proyecto pastoral” con el consistorio que se realizó en el Vaticano los días 7 y 8 de enero, al que no asistió el purpurado nicaragüense.

Durante estos meses hasta la Epifanía del Señor, el 6 de enero, el Papa “tuvo como proyecto completar todo lo que el Papa Francisco había dejado programado” con el Jubileo de la Esperanza que concluyó ese día, señaló el cardenal en la Misa que presidió el jueves 8 de enero en la Catedral de Managua.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Ahí concluyó todo el programa que el Papa Francisco nos dejó. Y el Papa León, muy fiel a ese proyecto, no organizó cosas distintas, sino se sometió a lo que el Papa Francisco había dejado”, resaltó el arzobispo.

“Y ahora comienza lo que bien podríamos decir todos nosotros, su proyecto pastoral, después de estos meses acompañando al pueblo con el proyecto del Año Santo, hoy comienza una nueva etapa en su vida y está preparándose en el proyecto. Y ha reunido a los señores cardenales para escucharle, y él decía, escuchar es lo que yo quiero”, subrayó el cardenal nicaragüense.

¿Por qué el Cardenal de Nicaragua no fue al consistorio con el Papa León XIV?

En entrevista concedida a un medio local, Brenes dijo que no participaría en el consistorio debido a que no recibió una invitación oficial del Vaticano. “No he recibido una convocatoria. He estado registrando el correo, registrando el WhatsApp, registrando las comunicaciones del Colegio Cardenalicio y tengo mis dudas, porque algunas veces se llama al consistorio pero para cosas internas, para cosas muy particulares de la Santa Sede y el Papa”, indicó.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Consultado por ACI Prensa, el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, no se pronunció sobre las declaraciones del cardenal. Posteriormente, durante la sesión informativa con los periodistas en Roma, se limitó a ofrecer las cifras de asistencia y afirmó: “Por lo que me consta, todos han sido invitados”.

La persecución de la dictadura contra la Iglesia Católica en Nicaragua

La dictadura de Ortega y Murillo persigue —con más ferocidad desde las protestas ciudadanas de 2018— a la Iglesia Católica en Nicaragua.

Martha Patricia Molina, abogada, investigadora y autora del informe Nicaragua: Una Iglesia perseguida, dijo a ACI Prensa que entre 2018 y 2025 “se han ejecutado 1.030 ataques y agresiones en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua; se han documentado 18.808 procesiones y actos de piedad popular prohibidos por la dictadura sandinista”.

La experta destacó además que se tiene registros de “304 sacerdotes y monjas que ya no ejercen su ministerio pastoral en Nicaragua, 172 varones y 132 mujeres; y se han confiscado 43 propiedades a la Iglesia Católica de Nicaragua”.

“En Nicaragua no se puede protestar porque la dictadura no lo permite y a quienes se atrevan los destierran, encarcelan o asesinan. Lo único que pueden hacer los católicos es orar en sus parroquias (porque tampoco lo pueden hacer en las calles) o en sus casas”, lamentó.