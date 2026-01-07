En su discurso de apertura del Consistorio Extraordinario convocado para este 7 y 8 de enero, el Papa León XIV aseguró a los cardenales de todo el mundo reunidos en el Vaticano que “estoy aquí para escuchar”.

El Santo Padre recordó a los purpurados, congregados en el Aula del Sínodo esta tarde, que “como aprendimos durante las dos Asambleas del Sínodo de los Obispos de 2023 y 2024”, en el marco del llamado Sínodo de la Sinodalidad, “la dinámica sinodal implica por excelencia la escucha”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Cada momento de este tipo es una oportunidad para profundizar en nuestro aprecio compartido por la sinodalidad”, indicó León, recordando que en su discurso por el 50º aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, en 2015, el Papa Francisco dijo que “el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio”.

“No debemos llegar a un texto”, precisó el Papa sobre el encargo que tendrá el Consistorio en este día y medio, “sino mantener una conversación que me ayude en mi servicio a la misión de toda la Iglesia”.

Los cuatro temas del Consistorio

El Santo Padre señaló en su discurso los cuatro temas sobre los que se reflexionará durante este Consistorio Extraordinario. Dos de ellos toman nombres de documentos pontificios de su predecesor, Francisco: la exhortación apostólica Evangelii gaudium y la constitución apostólica Praedicate Evangelium.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Evangelii gaudium, o bien, la misión de la Iglesia en el mundo actual”, dijo León, y a continuación señaló que el segundo tema, Praedicate Evangelium, se refiere al “servicio de la Santa Sede, especialmente a las Iglesias particulares”.

El tercer y cuarto tema serán “Sínodo y sinodalidad, instrumento y estilo de colaboración” y “liturgia, fuente y culmen de la vida cristiana”.

Sin embargo, precisó, “por razones de tiempo y para favorecer un análisis más profundo, sólo dos de ellos serán objeto de una exposición específica”.

“Los 21 grupos contribuirán a la decisión que tomemos, pero, dado que para mí es más fácil pedir consejo a quienes trabajan en la Curia y viven en Roma, los grupos que presentarán sus informes serán los 9 procedentes de las Iglesias locales”, añadió.

El 8 de enero, dijo, “los dos temas elegidos” serán abordados con una pregunta guía: “De frente al camino de los próximos uno o dos años, ¿qué aspectos y prioridades podrían orientar la acción del Santo Padre y de la Curia sobre esta cuestión?”.

Priorizando la calidad sobre la cantidad

El Papa subrayó que “nuestra forma de proceder” en este consistorio será “escuchar la mente, el corazón y el espíritu de cada uno; escucharnos unos a otros; expresar sólo el punto principal y de manera muy breve, para que todos puedan hablar”.

“Los antiguos sabios romanos decían: Non multa sed multum”, dijo León, refiriéndose a una frase que se puede traducir como “No muchas cosas, sino mucho”, y que se entiende como priorizar la calidad sobre la cantidad.

“Y en el futuro, esta forma de escucharnos unos a otros, buscando la guía del Espíritu Santo y caminando juntos, seguirá siendo de gran ayuda para el ministerio petrino que se me ha confiado”, aseguró.

“También de la forma en que aprendemos a trabajar juntos, con fraternidad y amistad sincera, puede surgir algo nuevo, que pone en juego el presente y el futuro”, destacó.

Una perspectiva conciliar

Desde el inicio de su discurso, el Papa dejó clara la perspectiva del Concilio Vaticano II para este consistorio, y citó el primer párrafo de la Constitución dogmática Lumen Gentium, que subraya que “Cristo es la luz de los pueblos” y que es deber de la Iglesia que “todos los hombres, que hoy están más íntimamente unidos por múltiples vínculos sociales técnicos y culturales, consigan también la plena unidad en Cristo”.

“Los pontificados de san Pablo VI y san Juan Pablo II pueden interpretarse globalmente desde esta perspectiva conciliar, que contempla el misterio de la Iglesia plenamente incluido en el de Cristo y comprende así la misión evangelizadora como irradiación de la energía inagotable que emana del acontecimiento central de la historia de la salvación”, dijo León XIV.

Luego señaló que tanto Benedicto XVI como Francisco “resumieron esta visión en una sola palabra: atracción”.

“El Papa Benedicto lo hizo en la homilía inaugural de la Conferencia de Aparecida, en 2007, cuando dijo: «La Iglesia no hace proselitismo. Crece mucho más por ‘atracción’: como Cristo ‘atrae a todos a sí’ con la fuerza de su amor, que culminó en el sacrificio de la cruz, así la Iglesia cumple su misión en la medida en que, asociada a Cristo, realiza su obra conformándose en espíritu y concretamente con la caridad de su Señor»”, dijo.

“El Papa Francisco se mostró totalmente de acuerdo con este enfoque y lo repitió en varias ocasiones en diferentes contextos”, añadió.

“La unidad atrae, la división dispersa”

El Papa León XIV subrayó también en su discurso que “la unidad atrae, la división dispersa. Me parece que esto también se refleja en la física, tanto en el microcosmos como en el macrocosmos”.

“Por lo tanto, para ser una Iglesia verdaderamente misionera, es decir, capaz de dar testimonio de la fuerza atractiva de la caridad de Cristo, debemos ante todo poner en práctica su mandamiento, el único que nos dio después de lavar los pies a sus discípulos: ‘Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros’”.

“Y añade: ‘En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos: en el amor que se tengan los unos a los otros’”, dijo el Papa.

El Santo Padre resaltó que en el consistorio “somos un grupo muy variado, enriquecido por múltiples procedencias, culturas, tradiciones eclesiales y sociales, trayectorias formativas y académicas, experiencias pastorales y, naturalmente, caracteres y rasgos personales”.

“Estamos llamados, ante todo, a conocernos y a dialogar para poder trabajar juntos al servicio de la Iglesia. Espero que podamos crecer en nuestra comunión para ofrecer un modelo de colegialidad”, expresó.