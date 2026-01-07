El primer consistorio extraordinario del pontificado del Papa León XIV, que se celebra el miércoles 7 y el jueves 8 de enero, incluye importantes temas en la agenda.

Sin embargo, el tiempo disponible para debatirlos será breve y no está claro cuánto se logrará durante la reunión, cuya duración es de un día y medio y está estructurada en grupos de trabajo.

La reunión, a puerta cerrada, se centrará en cuatro temas interconectados: el papel del Colegio Cardenalicio en el gobierno de León XIV, el futuro de la sinodalidad, la reforma de la Curia y cuestiones generales sobre la liturgia.

No se sabe cuántos miembros del Colegio Cardenalicio están presentes, pero el Cardenal Joseph Zen es uno de los asistentes tras obtener permiso de las autoridades de Hong Kong. El Papa León XIV recibió al cardenal en audiencia privada la mañana de este miércoles.

El Vaticano ha presentado el consistorio como una reunión estrictamente consultiva a puerta cerrada, centrada en la oración, la reflexión y el intercambio abierto para apoyar al Papa en su "alta y exigente responsabilidad" en el gobierno de la Iglesia universal.

El consistorio también se ha enmarcado como un momento de "discernimiento común" y fraternidad entre el Obispo de Roma y los cardenales, explícitamente para ayudar a definir la fase inicial del pontificado de León XIV y sus prioridades tras el Jubileo de la Esperanza, que concluyó en la festividad de la Epifanía.

En cuanto al papel interno del Colegio Cardenalicio en el gobierno de la Iglesia, el debate girará en torno a la frecuencia y la manera en que se reunirá y consultará a los cardenales, algo que se destacó explícitamente en las discusiones previas al cónclave de 2025.

Los cardenales, cuya función principal es asesorar al Papa y elegirlo, se mostraron preocupados por la falta de consulta durante el pontificado del Papa Francisco, quien convocó casi exclusivamente a su llamado "gabinete de cocina", conocido como el Consejo de Cardenales C9, pero consultó a pocos otros purpurados.

En una entrevista publicada el 6 de enero en The Daily Telegraph, el Cardenal Timothy Radcliffe afirmó que, en relación con estos consistorios extraordinarios, "muchos cardenales creen que debería haber al menos uno al año". También expresó su esperanza de que la reunión de esta semana atraiga de nuevo al rebaño a quienes se habían distanciado por el enfoque del difunto Papa. Es vital, declaró al periódico, que los cardenales sean felices: "Una Iglesia triste", afirmó, "no puede predicar el Evangelio".

A pesar de las preocupaciones sobre su estructura, el consistorio extraordinario promete, por lo tanto, una mayor consulta y un "nuevo estilo de gobierno" más colegial. También podría servir para aclarar el tipo de consejo que León XIV espera de sus cardenales.

Como parte de esta reflexión sobre la autocomprensión de la Iglesia, se ha pedido a los cardenales que relean la Evangelii gaudium, la exhortación apostólica del Papa Francisco de 2013, siendo uno de los puntos de debate un "impulso renovado y gozoso en la proclamación del Evangelio".

Un segundo tema clave será la sinodalidad y cómo puede funcionar como un instrumento eficaz de cooperación con el Romano Pontífice. Los cardenales examinarán cómo continuar, modificar o reequilibrar los procesos sinodales impulsados ​​por Francisco, especialmente en relación con las conferencias episcopales y las oficinas centrales de la Santa Sede.

Un tercer tema central será Praedicate evangelium, la constitución apostólica de Francisco de 2022 que reformó la Curia Romana. Los cardenales prestarán especial atención a la relación entre las iglesias universales y particulares, así como al funcionamiento práctico de los dicasterios curiales bajo el nuevo Papa.

Por lo tanto, se espera que la reunión explore si se necesitan ajustes, aclaraciones o nuevas normas de implementación, a medida que León XIV pasa de heredar las estructuras de la era de Francisco a moldearlas activamente a la luz de su propia visión de gobierno.

Por último, algunos informes sugieren que la amplia cuestión de la liturgia será un cuarto tema destacado, y algunos medios italianos hablan explícitamente de la búsqueda de la "paz litúrgica", especialmente tras el revuelo que siguió al motu proprio de 2021 Traditionis custodes del Papa Francisco y que restringió severamente la Misa en latín.

Según se informa, el Pontífice desea un debate teológico, histórico y pastoral sobre la liturgia (con el Sacrosanctum Concilium como referencia clave) para superar la polarización sobre la reforma posconciliar y el rito litúrgico más antiguo, y articular un camino más unificado hacia adelante. Por lo tanto, los cardenales deben debatir la liturgia mediante “una profunda reflexión teológica, histórica y pastoral, con el fin de conservar la sana tradición y, al mismo tiempo, permanecer abiertos al progreso legítimo”.

Programa oficial de consistorio extraordinario

El programa oficial completo del consistorio extraordinario, publicado el 6 de enero por The College of Cardinals Report, se estructurará siguiendo los lineamientos de un sínodo reciente; es decir, con los cardenales divididos en grupos de trabajo que posteriormente presentarán informes.

Esta estructura se aleja de los formatos tradicionales de los consistorios y recuerda al último consistorio extraordinario celebrado a finales del verano de 2022. Esta estructura sinodal pretende guiar los debates sobre temas clave, aunque algunos cardenales criticaron el formato de 2022 alegando que no ofrecía suficientes oportunidades para un debate abierto y colectivo.

Esta misma posibilidad existe para esta reunión, con solo dos segmentos de 45 minutos previstos para intervenciones abiertas, donde los cardenales pueden debatir libremente ante todo el colegio.

El consistorio fue inaugurado con el registro de los miembros del Colegio Cardenalicio en el atrio del Aula Pablo VI a las 12:30 del miércoles, seguido del saludo del decano del Colegio Cardenalicio, el Cardenal Giovanni Battista Re. También ha estado previsto un discurso introductorio del Santo Padre, tras el cual se presentará el trabajo en grupo.

La primera sesión durará casi tres horas y constará de grupos de trabajo, informes de dichos grupos, y concluirá con un discurso del Papa León XIV a las 19:00 horas.

Tras la Misa de las 7:30 horas del jueves en el Altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro, el trabajo en grupo se reanudará a las 9:45 horas luego de la oración comunitaria y una introducción. A las 11 horas habrá un descanso, seguido de los informes de los grupos y, a continuación, tendrá lugar el primer debate abierto de 45 minutos, después del Ángelus del mediodía.

Después del almuerzo con León XIV en el atrio del Aula Pablo VI, se dará inicio a la tercera y última sesión. El trabajo en grupo comenzará tras la oración a las 15:30 horas y se prolongará hasta las 17:00 horas, seguido de un informe de los grupos.

El último debate abierto tendrá lugar de 18:00 a 18:45 horas. El consistorio extraordinario concluirá con el discurso del Santo Padre y el Te Deum. El Vaticano ha organizado una rueda de prensa al final del consistorio mañana jueves.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en National Catholic Register.