El Papa León XIV cerró este martes la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, poniendo fin al Año Santo ordinario, un tiempo de gracia que ha invitado a los católicos a la conversión, la reconciliación y la esperanza.

El Pontífice se dirigió en procesión hacia la Puerta Santa mientras se entonaba la antífona O clavis David. Al llegar al umbral, se arrodilló ante la puerta y permaneció unos minutos en oración silenciosa. A continuación, se levantó y empujó él mismo a las 9.41 (hora local) los dos grandes portones de bronce, gesto que marcó de manera visible el final del tiempo jubilar.

El Papa empuja los grandes portones de bronce. Crédito: captura de pantalla Vatican Media

"Con ánimo agradecido nos disponemos a cerrar esta Puerta Santa, atravesada por una multitud de fieles, seguros de que el Buen Pastor mantiene siempre abierta la puerta de su corazón para acogernos cada vez que nos sentimos cansados y oprimidos", afirmó el Pontífice en su alocución previa al gesto conclusivo que puso fin a este gran evento eclesial que se inaugura de forma ordinaria cada cuarto de siglo para ofrecer la indulgencia plenaria a los fieles.

Con estas palabras, León XIV subrayó que, aunque el Jubileo ha llegado a su término, la misericordia de Dios permanece siempre abierta para los creyentes.

Antes de empujar los grandes portones, el Santo Padre pronunció en latín la fórmula prevista por el rito, siguiendo la práctica establecida desde 1975 y posteriormente simplificada por San Juan Pablo II durante el Jubileo del año 2000.

En continuidad con esta tradición, la celebración no incluyó la parte ritual que incluye la construcción de un muro de ladrillos, sino que se limitó al cierre de los batientes de bronce.

La obra de mampostería propiamente dicha se llevará a cabo posteriormente, de forma privada, unos diez días después de este rito público.

El acto será dirigido por la Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice. Los llamados sampietrini, el personal de la Fábrica de San Pietro —formado por carpinteros, ebanistas y electricistas— que, normalmente se ocupan del mantenimiento de la basílica, serán los encargados de levantar el muro de ladrillos en el interior de la Basílica para sellar definitivamente la Puerta Santa.

El Papa, justo antes de cerrar la Puerta Santa. Crédito: captura de pantalla Vatican Media

Durante este rito privado, es decir sin cámaras sin periodistas, se insertará en el muro la tradicional cápsula metálica (capsis), que contendrá el acta oficial de cierre, las monedas acuñadas durante el año jubilar y las llaves de la Puerta Santa: elementos que sirven como testimonio material y simbólico del Año Santo que, como subrayó el Papa, ha concluido en el calendario, pero no en la vida espiritual de la Iglesia.

León XIV recitó la oración de acción de gracias por el Año Santo ordinario, en la que proclamó: "Se cierra esta Puerta Santa, pero no se cierra la puerta de tu clemencia".

La fórmula se completó con una invocación para que permanecieran abiertos los “tesoros” de la gracia divina, "de modo que, al término de nuestra peregrinación terrena, podamos llamar con confianza a la puerta de tu casa y disfrutar de los frutos del árbol de la vida".

Este Jubileo de la Esperanza fue instituido el 24 de diciembre de 2024 por Francisco pero, tras su muerte en abril, ha tenido que ser concluido por su sucesor León XIV, una particularidad inédita desde el año 1700. El último Jubileo ordinario (celebrado cada 25 años) tuvo lugar en el año 2000.

No obstante también se pueden celebrar en momentos "extraordinarios" como el Jubileo de la Misericordia que Francisco celebró en el año 2015, o el que será convocado en el año 2033 para conmemorar los dos milenios de la muerte y resurrección de Jesús.

Tras el cierre de la Puerta Santa, León XIV presidió la Santa Misa de la solemnidad de la Epifanía del Señor en el interior de la Basílica Vaticana, culminando así la celebración litúrgica del día.