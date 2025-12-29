“Ha sido el mejor regalo de Navidad”. Así resume a ACI Prensa el P. David Calahorra, de la iglesia de Santo Tomás de Villanueva, de Alcalá de Henares (España), la experiencia vivida por un grupo de 150 peregrinos de su comunidad parroquial durante la audiencia con el Papa León XIV, en el Palacio Apostólico del Vaticano, en el marco del Jubileo de la Esperanza.

La cita fue una de las últimas audiencias jubilares del Año Santo, que concluirá oficialmente el 6 de enero, con el cierre de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. La peregrinación a Roma, cuidadosamente preparada por la parroquia española, se convirtió así en un acontecimiento “profundamente significativo” para los fieles.

Antes de reunirse con el Papa, este grupo de peregrinos ha atravesado la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Crédito: Diócesis de Alcalá de Henares

“Hemos estado con el Santo Padre unos cuarenta minutos”, relata el P. Calahorra. “Nos ha dirigido un breve discurso muy centrado en la figura de Santo Tomás de Villanueva, que es el titular de nuestra parroquia, insistiendo especialmente en la dimensión de la caridad del santo y pidiéndonos que seamos también nosotros imitadores de esa virtud, cuidando de manera especial a los pobres en nuestra parroquia”.

El Papa saludó a todos los peregrinos. Crédito: Vatican Media

Según explica el párroco, el Papa León XIV subrayó la actualidad del testimonio del santo agustino, conocido históricamente como el “obispo de los pobres”, y animó a la comunidad a encarnar ese mismo espíritu en gestos concretos de atención y cercanía a los más necesitados.

Un regalo cargado de simbolismo

Uno de los momentos más emotivos de la audiencia fue el saludo personal del Papa a cada uno de los peregrinos. “Pudimos saludar al Pontífice uno a uno”, cuenta el P. Calahorra, quien, en nombre de la parroquia, entregó al Pontífice un obsequio cargado de simbolismo: una moneda con la imagen de Santo Tomás de Villanueva.

“Santo Tomás siempre ha sido representado iconográficamente entregando una moneda a los pobres, por su marcada espiritualidad de amor a los pobres”, explica el párroco. “Se ganó el título de obispo de los pobres, obispo limosnero. Por eso le regalamos una moneda que lleva su imagen y una frase suya en la que recuerda que no basta con dar limosna, sino que la verdadera limosna es sacar a las personas de la pobreza”.

El P. David Calahorra entrega al Papa la moneda. Crédito: Vatican Media

La reacción del Papa fue inmediata y entusiasta. “Le encantó”, afirma el P. Calahorra. “Le pareció una idea estupenda que ese sea un símbolo de nuestra comunidad y, al mismo tiempo, un compromiso: para todo el que reciba esa moneda —él ha sido el primero— de vivir la atención a los pobres de una manera activa y responsable”.

La audiencia contó también con la presencia del obispo diocesano, Mons. Antonio Prieto Lucena, que entregó al Santo Padre una imagen de Nuestra Señora del Val, patrona de Alcalá de Henares. “Todos salimos muy contentos de este encuentro y de haber podido saludarle personalmente”, añade el párroco.

El Papa saluda al obispo diocesano, Mons. Antonio Prieto Lucena. Crédito: Vatican Media

Durante el saludo, los peregrinos aprovecharon la ocasión para invitar oficialmente al Papa a visitar Alcalá de Henares en su probable viaje a España. La respuesta del Pontífice fue cordial y cercana. “Nos dijo amablemente que le encantaría venir”, relata el sacerdote, aunque precisó que todo dependerá de su agenda.

Mazapanes de las monjas agustinas contemplativas

El vínculo del Papa León XIV con España —y con Alcalá de Henares en particular— no es nuevo. En 2013, el P. Robert Francis Prevost, entonces prior general de la Orden de San Agustín, visitó el convento de las Agustinas Contemplativas.

Precisamente, las religiosas quisieron sumarse al encuentro enviando al Papa unos mazapanes elaborados en su monasterio. “Se los entregamos al Santo Padre y le hizo muchísima ilusión”, comenta el P. Calahorra.

Para la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, la audiencia jubilar ha sido mucho más que un acto protocolario. “Ha sido una experiencia de Iglesia, de comunión y de estímulo para seguir viviendo el Evangelio desde la caridad”, concluye.