A las 10 de la mañana de este 28 de diciembre fue cerrada oficialmente la Puerta Santa de la Basílica San Pablo Extramuros. La ceremonia fue llevada a cabo por el Cardenal James Michael Harvey, arcipreste de la basílica.

De esta manera, el Jubileo de la Esperanza 2025 llega a su fin en tres de las cuatro basílicas papales. En Navidad se cerró la Puerta de Santa María la Mayor, ayer la de San Juan de Letrán y hoy la de San Pablo, dedicada al “apóstol de los gentiles”.

El Cardenal Harvey se arrodilló para el rito y cerró la puerta roja, que simboliza el martirio de San Pablo.

La Puerta Santa de San Pablo Extramuros fue abierta el 5 de enero de 2025, la quinta y última del Jubileo de la Esperanza. Recordamos que, en 2024, el Papa Francisco abrió también una Puerta Santa en la Iglesia del Padrenuestro, en la cárcel de Rebibbia.

“Hemos llegado al final de un tiempo de gracia. El cierre de la Puerta Santa marca la conclusión visible del Año Jubilar y, al mismo tiempo, preserva y reafirma su profundo significado”, dijo el Cardenal Harvey durante la Misa que presidió luego del rito de clausura.

“En la liturgia de la Iglesia, lo que se cierra siempre es un tiempo, pero la misericordia de Dios permanece perpetuamente abierta; lo que permanece abierto siempre es el camino de conversión y esperanza que este tiempo ha generado. En el venerable lugar donde nos encontramos, encomendado a la memoria del apóstol Pablo, sentimos resonar con fuerza las palabras que han acompañado todo el Jubileo: ‘La esperanza no defrauda’”, continúa el Arcipreste de la Basílica Papal de San Pablo Extramuros. Son “un lema emblemático, pero sobre todo una profesión de fe”.

La esperanza no decepciona porque se basa en el amor fiel de Dios

“La Puerta Santa que hoy se cierra es mucho más que un simple paso físico; fue un umbral espiritual, una llamada dirigida a cada uno de nosotros a dejar atrás lo que nos oprime el corazón y entrar en el espacio de la misericordia. Cruzarla ha significado reconocer que la salvación proviene de la humilde entrega a Aquel que solo puede dar pleno sentido a nuestras vidas. La tradición de la Iglesia nos recuerda que la Puerta Santa era el signo del regreso a la casa del Padre. Incluso hoy, Dios nunca cierra la puerta al hombre; es el hombre quien está llamado a atravesarla”, comentó el Cardenal Harvey.

Para el arcipreste, el Papa Francisco “insistió claramente” en este punto: la esperanza es concreta. “El Papa León prosigue con significativa y profunda continuidad el camino emprendido: una única esperanza, fundada en Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre”.

“El peregrino que ha cruzado la Puerta es enviado a regresar al mundo como testigo, llevando el don recibido a la vida cotidiana. Se abre delante de nosotros una responsabilidad: estamos llamados a ser testimonios creíbles de esperanza en un mundo marcado por divisiones y temores. Que la puerta de la misión permanezca abierta, porque el mundo tiene necesidad de Cristo”, concluyó el Cardenal Harvey.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI Stampa.