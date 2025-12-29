El Papa León XIV recibió en audiencia privada el domingo 28 de diciembre al alcalde de Madrid (España), José Luis Martínez-Almeida, quien se encontraba en Roma en viaje particular.

El encuentro tuvo lugar en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano y, durante la visita, Martínez-Almeida reiteró la invitación al Santo Padre para que visite próximamente el país.

El alcalde de Madrid entregó al Pontífice una talla de plata de la Virgen de La Almudena, patrona de la capital española, así como de un libro con fotos de Madrid y otro sobre el movimiento católico Hakuna, entre otros obsequios, según informa el consistorio.

Martínez-Almeida ha asegurado que la audiencia, de unos 20 minutos de duración, “ha sido un privilegio”. En ella, ha encontrado “un Papa extraordinariamente cercano y cariñoso con Madrid y con los madrileños”.

Durante la breve entrevista, pudieron abordar desafíos comunes como “la capacidad de mantener la cohesión social y de tratar de no dejar, desde luego, a nadie atrás, la preocupación por los más vulnerables”.

“Ha sido extraordinariamente emocionante poder mantener esta audiencia”, ha subrayado.

Es la segunda vez que José Luis Martínez-Almeida se reúne con un Papa. En la anterior ocasión, el 18 de marzo de 2023, pudo departir con el Papa Francisco con motivo de la celebración del IV centenario de la canonización de San Isidro Labrador y del Año Santo Jubilar concedido por la Santa Sede a la capital, celebrado entre el 15 de mayo de 2022 y el 15 de mayo de 2023.