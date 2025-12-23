El Cardenal José Cobo, Arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), anima a “ir calentando motores” para la visita de León XIV a España en 2026, que podría producirse con motivo del centenario de la muerte del venerable Antonio Gaudí, arquitecto de la iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona.

En una entrevista concedida a la Cadena COPE, propiedad de la CEE, el purpurado aseguró que las posibilidades de que se produzca un viaje del Pontífice a España cada vez son mayores:

“Es lo que está encima de la mesa. Puedo decir que es muy probable también que pueda venir a Madrid. Es ya una posibilidad que está encima de la mesa de forma muy probable. El cuándo y el cómo todavía queda afinarlo. Pero vamos, que podemos ir calentando motores”.

El Valle de los Caídos, en manos de los monjes y la Santa Sede

Preguntado por el proceso para la resignificación del Valle de los Caídos, el Cardenal Cobo reiteró que se trata de una iniciativa del Gobierno que ha pasado por varias fases.

La primera se caracterizó por ser “de conflicto” protagonizada por el Gobierno, la Conferencia Episcopal, la Nunciatura, la comunidad benedictina y el Arzobispado de Madrid.

En la segunda fase, que protagonizó el Cardenal Cobo como interlocutor designado por la Santa Sede, se habría dado “un pequeño acuerdo”, defendió el purpurado. El acuerdo consistiría en que “el culto se protegía; que la basílica también se protegía con un acceso independiente, es decir, que no estaba involucrado en otro proceso más grande; y que los signos religiosos, tanto interiores como exteriores, se respetaban”.

La convocatoria del concurso para la resignificación protagonizó la tercera fase, en un tiempo en el que, según el cardenal, “la Iglesia lo único que ha estado es asesorando a los que tenían que votar” como parte del jurado designado por el Ejecutivo.

Ahora nos encontraríamos en una cuarta fase, con el proyecto adjudicado, en la que “los monjes y la Santa Sede tienen ahora el protagonismo” para "ir retocando ese proyecto o efectivamente ejerciendo las medidas que cada una de las partes quiera emprender”.

A juicio del Cardenal Cobo, tras los acuerdos alcanzados en la segunda fase, con las siguientes “hemos dado un paso atrás”. Ahora, ha reiterado, "los monjes o directamente la Santa Sede son los que tienen que dar la última palabra”.