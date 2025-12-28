“Es importante que los padres de familia escuchen la voz de Dios” para tomar las mejores decisiones, es la invitación que hizo el Cardenal Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá, con ocasión de la Fiesta de la Sagrada Familia.

En un video publicado en la cuenta de YouTube de la Arquidiócesis, el purpurado colombiano dijo también que la Fiesta de la Sagrada Familia “es una ocasión especial para mirar a San José, que sigue recibiendo en sueños el mensaje de Dios” y que “va a defender la vida” del Niño Jesús.

En ese sentido, señaló que cada familia “debe ser defensora de la vida de los niños, de los adolescentes, pero también de los ancianos”.

En el video, el Cardenal Rueda recordó que la familia compuesta por María, José y el Niño es también “una familia que se va en peregrinación, que se va en desplazamiento, que tiene que huir a Egipto para defender la vida” y que, cuando pasa la amenaza de Herodes, retorna a Israel.

“Hay tiempos en los países, en las regiones, donde hay oposición a la vida de las familias, donde puede haber obstáculos para que los niños crezcan dignamente. Esto le sucedió a la Sagrada Familia y, por eso, ellos se hacen solidarios con todas las familias que tienen que dejar su tierra, que tienen que emigrar. Y nosotros estamos llamados a acoger a las familias migrantes, para que ellos puedan cumplir la misión de educar a sus hijos”, indicó el arzobispo.

Finalmente, el purpurado pidió a San José que “nos ayude a ser dóciles a la voluntad de Dios” y que en el 2026 también acompañe a cada una de las familias.