Las aplicaciones que prometen ayudar a recrear versiones digitales de familiares fallecidos mediante inteligencia artificial (IA) representan un "peligro espiritual" para los católicos y otras personas que podrían usar la tecnología en lugar de un duelo sano, según los expertos.

La empresa de inteligencia artificial 2wai desató una polémica en redes sociales en noviembre pasado tras revelar su aplicación homónima, la cual permitirá a los usuarios crear versiones digitales de sus seres queridos utilizando grabaciones de video y audio.

El cofundador de la aplicación, Calum Worthy, afirmó en una publicación viral en X que la tecnología podría permitir que "los seres queridos que hemos perdido formen parte de nuestro futuro". Su publicación la acompaña con un video que muestra a una familia interactuando continuamente con la proyección digital de una madre y abuela fallecida, incluso años después de su muerte.

What if the loved ones we've lost could be part of our future? pic.twitter.com/oFBGekVo1R — Calum Worthy (@CalumWorthy) November 11, 2025

La presentación de la aplicación recibió elogios de algunos comentaristas tecnológicos, aunque también hubo considerables reacciones negativas. Muchos críticos la denunciaron como "vil", "demoníaca" y "aterradora", mientras que otros predijeron que la aplicación se usaría con fines macabros, como usar a familiares fallecidos para promocionar anuncios en internet.

La tecnología "podría perturbar el proceso de duelo".

2wai no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la controversia, aunque el director ejecutivo de la compañía, Mason Geyser, declaró a The Independent que el anuncio pretendía ser "polémico" deliberadamente para "provocar este tipo de debate en línea".

El propio Geyser afirmó que considera la aplicación como una herramienta para usar con sus hijos y ayudar a preservar los recuerdos de generaciones anteriores, más que como un medio para tener una relación con un avatar de inteligencia artificial. "La veo... como una forma de transmitir algunos de esos buenos recuerdos que tuve con mis abuelos", afirmó.

No está claro si una aplicación de este tipo es compatible con la comprensión católica de la muerte, ni con temas más difusos como el duelo. El P. Michael Baggot, profesor asociado de bioética en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, reconoció que los avatares de IA "podrían potencialmente recordarnos ciertos aspectos de nuestros seres queridos y ayudarnos a aprender de sus ejemplos".

Sin embargo, estas réplicas digitales "no pueden capturar toda la riqueza del ser humano encarnado", afirmó, y corren el riesgo de "distorsionar el legado del difunto" al inventar conversaciones e interacciones que escapan a su control.

Líderes católicos han destacado con frecuencia tanto la pesada carga del duelo como su poder redentor. En 2020, el Papa Francisco reconoció que el duelo es "un camino amargo", pero puede "servir para abrirnos los ojos a la vida y al valor sagrado e irremplazable de cada persona", a la vez que nos ayuda a comprender "lo corto que es el tiempo".

Por su parte, el Papa León XIV le dijo en octubre a un padre afligido que quienes lloran la muerte de un ser querido deben "permanecer conectados con el Señor, atravesando el mayor dolor con la ayuda de su gracia". La Resurrección, afirmó, “no conoce el desánimo ni el dolor que nos aprisiona en la extrema dificultad de no encontrarle sentido a nuestra existencia”.

Brett Robinson, director asociado del Instituto McGrath para la Vida Eclesial de la Universidad de Notre Dame, advirtió que existe un “peligro espiritual” en la tecnología que, en apariencia, resucita a seres queridos.

La tecnología no es un producto neutral, afirmó, sino que “tiene una profunda capacidad para moldear nuestra percepción de la realidad, independientemente del contenido que se muestre”.

“En el caso de la representación de seres queridos fallecidos, nos encontramos con un caso en el que las concepciones previas sobre la identidad, la vitalidad y la presencia se están reconfigurando a través de la tecnología”, afirmó.

“Si alguien que ya no existe en forma humana, cuerpo y alma, puede ser ‘resucitado’ a partir de un archivo de los rastros digitales de su vida, ¿con quién o qué nos estamos relacionando realmente?”, preguntó.

Robinson argumentó que las tecnologías actuales evocan siglos anteriores, “cuando el cosmos estaba lleno de presencia: la presencia de Dios, de ángeles, de demonios y de magia”.

El problema, dijo, es que la “nueva magia” de la tecnología moderna “está divorciada del cosmos jerárquico y ordenado de la creación y del reino espiritual”.

Donna MacLeod ha trabajado en el ministerio de duelo durante décadas. Empezó a participar en la terapia católica para el duelo tras la muerte de su hija menor en 1988. El ministerio funerario evolucionó a Seasons of Hope, un programa de apoyo al duelo para católicos que “se centra en el aspecto espiritual del duelo por la muerte de un ser querido”.

MacLeod explicó que el programa es de “hospitalidad y espiritualidad” y surge en una comunidad intensa de personas que sufren de duelo.

“Construye comunidades parroquiales”, afirmó. “Las personas descubren que no están solas. Eso es muy importante para quienes están de duelo; muchas personas se sienten muy solas en su pérdida”.

“Y la sociedad espera que todos avancemos”, continuó. “Pero el duelo tiene su propio ritmo. Quienes están de duelo empiezan a comprender que el Señor está con ellos y que realmente se preocupa por ellos. Al final, hay esperanza y sanación”.

“Es hacer lo que Cristo nos pide: acompañarnos en momentos difíciles”, dijo.

Respecto a la tecnología de avatares con inteligencia artificial, MacLeod reconoció que quienes han perdido a un ser querido consideran una “prioridad fundamental” buscar la conexión con el fallecido.

“La gente dice: ‘No voy a quitar la voz de mi ser querido de mi contestador automático’”, dijo. “O hay gente que graba videos de reuniones familiares para poder volver a ver a sus seres queridos”.

“Todos buscamos seguir conectados con nuestros seres queridos”, dijo. “Está relacionado con nuestra fe católica y la comunión de los santos: la gente siente esta conexión espiritual con sus seres queridos”.

MacLeod se describió a sí misma como indecisa sobre cómo las aplicaciones de avatares de IA podrían afectar a las personas. Podría haber "riesgos emocionales y psicológicos al interactuar con versiones de IA de seres queridos", admitió, aunque afirmó que muchos usuarios "podrían mirarlo, pero no obsesionarse", a menos que tengan problemas de salud mental subyacentes.

Pero "la dificultad radica en que algunas personas se quedan atrapadas en la etapa de negación", afirmó. Quienes sufren un duelo pueden desesperarse en tales circunstancias, afirmó, y a veces recurren a medios como médiums o psíquicos, que MacLeod señaló que la Iglesia prohíbe explícitamente.

No está claro si los avatares de IA entran o no en esa categoría prohibida. El Catecismo de la Iglesia Católica prohíbe expresamente cualquier intento de "evocar a los muertos". El uso de médiums o clarividentes "encubre un deseo de poder sobre el tiempo, la historia y, en última instancia, sobre otros seres humanos", afirma la Iglesia. Baggot afirmó que aplicaciones como 2wai "recopilan datos sobre el difunto sin preservarlo".

Argumentó además que los avatares de IA "también podrían perturbar el proceso de duelo al enviar señales ambiguas sobre la supervivencia del difunto".

Robinson, por su parte, reconoció que es "bueno querer conectar con los seres queridos fallecidos", lo que, según señaló, hacemos "litúrgicamente a través de la oración y los homenajes que honran a las almas que nos son queridas".

Sin embargo, advirtió contra los "creadores tecnocráticos de complejas máquinas computacionales que se están volviendo indistinguibles de la magia".

Afirmó que dicha tecnología altera "el orden espiritual" de maneras "desordenadas y desvinculadas de las formas rituales que sustentan la religión y nuestra creencia de que nuestro destino eterno reside en Dios en el cielo y no en una base de datos".

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.