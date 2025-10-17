El Papa León XIV respondió a un padre de familia que perdió a un hijo de 13 años de nombre Domenico Maria, un adolescente que amaba jugar al fútbol y que murió por una “enfermedad inesperada y fulminante”.

Francesco, el padre, escribe a León en la última edición de la revista Piazza San Pietro, pidiéndole que bendiga a su familia, conformada por él, su esposa y sus otros tres hijos.

“Han pasado cerca de 18 años desde que, por una enfermedad inesperada y fulminante, se fue, pero parece ayer”, escribe Francesco sobre Domenico Maria. “Era un muchacho de grandes esperanzas, en la escuela y el fútbol, que jugaba desde niño”, añade.

El padre de familia dice además que espera que Dios haya acogido “en su infinita bondad y misericordia de Padre en los cielos, a este ‘ángel’ para todos los que quedamos en la tierra, confiando en su intercesión para obtener los beneficios que siempre esperamos”.

La respuesta del Papa León XIV

“Es nuestra esperanza que Domenico Maria esté en el Cielo con Jesús y la Virgen e interceda por su familia. Recen por él. Recen con él. La oración auténtica, como el deporte auténtico, realizada juntos, crea lazos y une para siempre”, escribe el Papa León XIV al inicio de su respuesta.

“Lo importante es permanecer siempre conectados con el Señor, atravesando el dolor más grande con la ayuda de su Gracia, que llega siempre –puedes estar seguro – incluso en los momentos más oscuros”, prosigue el Santo Padre.

“Su carta, Francesco, testimonia su fe en Cristo, su confianza en la resurrección. Y su vida, junto a la de su familia, que permanece unida a Domenico Maria, es un gran ejemplo para todos los padres y madres que no logran levantarse del inmenso dolor de la pérdida de un hijo. Espero que puedan compartir todo esto en la comunidad parroquial que frecuentan”.

León XIV: “¡La muerte no tiene nunca la última palabra!”

Tras señalar que Cristo, con la vida verdadera que trae, ayuda a “renunciar a una cultura de la muerte muy presente en la sociedad”, el Papa León subraya que “¡La muerte no tiene nunca la última palabra!”.

“La última palabra, que nos abre las puertas de la eternidad y la alegría que dura para siempre, es la resurrección, que no conoce el desánimo ni el dolor que nos encierran en la dificultad extrema de no encontrar un sentido a nuestra existencia”, añadió.

Luego de alentar a Francesco a ser “sal de la tierra” con la luz de Cristo, el Papa León XIV bendijo al padre de familia y le ofreció sus oraciones por Domenico Maria “y por todos los niños y jóvenes muertos prematuramente”.