El Papa León XIV responde con corazón de padre a una joven romana de 21 años que le pregunta ¿qué futuro nos espera? y ¿qué pueden hacer los jóvenes para aspirar a un mundo mejor, cuando hay tantas injusticias, tragedias y guerras actualmente?

Verónica, cuyo sueño es ser médico, le escribe una sentida carta a León XIV haciendo estas y otras preguntas al Santo Padre advirtiendo que todos los problemas actuales hacen parecer como “imposible vivir en paz”, según informa la edición de septiembre de la revista Piazza San Pietro.

La respuesta del Papa León XIV

Tras animar a Verónica a cumplir su sueño para servir “a los más débiles y desafortunados”, el Santo Padre afirma que sus “preguntas son las que tienen en el corazón muchos de tus coetáneos. Es verdad que vivimos tiempos difíciles: el mal parece abrumar nuestras vidas, las guerras cobran más víctimas inocentes”.

“Pero todo esto no debe hacernos perder la esperanza en un mundo mejor. Como ya he dicho citando a San Agustín: ‘Vivamos bien y los tiempos serán buenos. Nosotros somos el tiempo’. ¡Del mismo modo, los tiempos serán buenos si nosotros somos buenos!”, continuó León.

“Para que esto suceda debemos poner nuevamente nuestra esperanza en el Señor Jesús. Es Él quien ha suscitado en tu corazón el deseo de hacer de tu vida algo grande”, subrayó el Papa.

“Es Él quien te dará la fuerza para mejorarte a ti misma y la sociedad que te rodea, de modo que los tiempos que vivimos sean realmente buenos”, resaltó.

Recordando el Jubileo de los Jóvenes que reunió en Roma a un millón de personas, el Papa León XIV repitió “la invitación que te hice a ti y a todos los jóvenes que llegaron a Tor Vergata: ‘Cultiven su amistad con Jesús’. Vale la pena, Puedes estar segura”.

Para concluir, el Santo Padre le pide a Verónica mantenerlo “al tanto de tus estudios y de tu camino interior. Te bendigo de corazón”.