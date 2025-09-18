Las Siervas del Hogar de la Madre, la congregación de la sierva de Dios Claire Crockett, llegaron a Salamanca (España), para asumir la misión de evangelizar a los jóvenes y rezar por los sacerdotes.

Las 6 religiosas, que comparten el carisma de la joven fallecida en el terremoto de Ecuador de 2016 y que ahora está en proceso de beatificación, fueron recibidas el 12 de septiembre por el Obispo de Salamanca, Mons. José Luis Retana, según informa el sitio web diocesano.

Las Siervas del Hogar de la Madre en Salamanca con el obispo local. Crédito: Diócesis de Salamanca.



Tras su encuentro con las religiosas y con el fundador del Hogar de la Madre, P. Rafael Alonso Reymundo, el obispo presidió una Misa de acción de gracias por la llegada de las religiosas en la que expresó su alegría por su llegada y en la que alentó a las monjas a asumir su nueva misión con los jóvenes, ya que el monasterio está dentro del campus universitario Miguel de Unamuno

“Vais a servir a un campo tan vasto aquí en nuestra ciudad y tan importante y tan difícil, por otra parte, como es la vida de los jóvenes. Pero nosotros sabemos que cuando a los jóvenes les presentas un ideal grande, pues evidentemente los cautiva”, resaltó el prelado.

Misa con las Siervas del Hogar de la Madre en Salamanca. Crédito: Diócesis de Salamanca.

Rezar por los sacerdotes

El Obispo de Salamanca les pidió también rezar por los sacerdotes, como antes hacían las Oblatas de Cristo Sacerdote: “Además de la defensa de la Eucaristía que está en vuestro ADN, la defensa de la virginidad de la Madre y la conquista de los jóvenes para Jesucristo, que es propio de vuestro carisma, os ruego que oréis por la santificación de sacerdotes y seminaristas, y por las vocaciones al sacerdocio”, señaló.

“El obispo os bendice y os encomienda a María para que aliente vuestra tarea y sepáis llevar a los jóvenes a Jesús, que es lo que más necesita su corazón, aunque muchas veces ellos no lo sepan”, subrayó el prelado.

Las Siervas del Hogar de la Madre en Salamanca. Crédito: Diócesis de Salamanca.



La superiora de la nueva comunidad es la hermana Paquita, natural de Salamanca, que hace poco volvió de una misión de Ecuador. Ahora, dijo, “vamos conociendo a la gente. Nos paran muchísimo porque no están tan acostumbrados a ver religiosas con el hábito por las calles. Nos paran, nos preguntan”.

Mucha gente entra a rezar: “Es una preciosidad”

La religiosa dijo que las puertas de la iglesia del monasterio permanecen abiertas todo el tiempo que pueden, especialmente por las mañanas cuando “comienzan a pasar ya los estudiantes de la universidad”. “Mucha gente entra a rezar: es una preciosidad”, añade.

Las Siervas del Hogar de la Madre en una procesión en Salamanca. Crédito: Diócesis de Salamanca.



La hermana dijo además que harán horas santas, peregrinaciones, actividades pastorales con jóvenes para que ellos “a través de María y a través de la Eucaristía, encuentren el sentido de sus vidas”.

Sobre el hecho de estar en una universidad, la monja comentó que “más que una casualidad, yo imagino que son los planes de Dios”.

Las Siervas del Hogar de la Madre están en seis países: Italia, Ecuador, Estados Unidos, Irlanda, República Checa y España. En este último tienen 10 comunidades.