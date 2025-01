La postuladora de la causa de beatificación de la Hna. Clare Crockett, religiosa irlandesa fallecida en el terremoto de Ecuador de 2016, destacó que su legado está en la alegría, la radicalidad de la búsqueda de Dios y la santidad.

En entrevista concedida a EWTN Noticias para hablar sobre la apertura de la causa de beatificación de la Hna. Clare Crockett en España, el domingo 12 de enero, la Hermana Kristen Gardner resaltó que “el legado es, sobre todo, una radicalidad en la búsqueda de Dios y de la santidad. Su lema, o todo o nada, quiere decir eso, pues no puedes dar a Dios algo a medias, tienes que darle tu vida entera, tienes que dar todo tu amor, no parte de tu amor”.

La Hna. Kristen destacó también la alegría de la religiosa irlandesa: “Donde estaba ella siempre había una broma, un chiste, no podías estar con ella y no estar riéndote ahí. Y yo diría que también es que a la vez que tenía esa alegría, que a veces no era fácil, había momentos cuando estaba pasando por una oscuridad, donde no se encontraba bien físicamente, pero jamás lo notabas al exterior”.

“Podía estar con una migraña y ahí estaba con la guitarra tocando y animando como si nada. Era un olvido de sí total por amor a Dios”, aseguró.

Gracias y “milagros” obrados por intercesión de la Hna. Clare Crockett

Sobre este tema, la Hna. Kristen dijo a EWTN Noticias que “nos llegan muchos correos y muchas llamadas acerca de posibles milagros. Hay que estudiarlos a fondo a nivel científico y teológico si realmente se pueden llamar milagros y que sean inexplicables”.

“Pero lo que sí que es seguro es que las personas se sienten escuchadas por la Hermana Clare y que sienten que ella sí que ha realizado milagros en su vida”, destacó.

“Tenemos algunos ejemplos de cánceres que han desaparecido. Tenemos algunos embarazos milagrosos. Nos llegan correos de todos. Hay muchísimas niñas que se llaman Clare por la hermana Clare porque sus padres no podían tener niños y pidieron ayuda a la Hermana Clare. Tengo muchas fotos de bebés que se llaman Clare, así que bendito sea Dios”, continuó la religiosa.

La Hermana Clare Crockett en 2015 en Ecuador. Crédito: Siervas del Hogar de la Madre.

La postuladora indicó que no se sabe exactamente cuánto tiempo tomará esta primera fase y que tienen alrededor de 60 testigos en los lugares donde la Hna. Clare vivió: Irlanda, Estados Unidos, España y Ecuador.

En cuanto a lo que los devotos pueden hacer para contribuir a la causa de beatificación de la religiosa, la Hna. Kristen dijo que pueden “ayudar con su oración y después si quieren dar a conocer su vida, repartir estampas”.

“En la web de la Hermana Clare tenemos un formulario donde se puede solicitar estampas y las mandamos a todas las partes del mundo. Así que pueden dejarlas en su parroquia, hablar a la gente de la hermana Clare. Un poco lo que ellos se sienten movidos a hacer con libertad”, concluyó.

¿Quién fue la Hermana Clare Crockett?

La Hna. Clare Crockett fue una joven religiosa, miembro de las Siervas del Hogar de la Madre, que murió en el terremoto del 16 de abril de 2016 en Playa Prieta (Ecuador), en el que murieron al menos 673 personas.

Clare Crockett nació en Derry (Irlanda del Norte) en 1982. Siendo adolescente llamó la atención de productores de televisión. A los 15 años fue contratada para presentar un programa en la cadena británica Channel 4, y a los 17 llamó la atención de Nickelodeon.

En el año 2000, durante un retiro en España con las Siervas del Hogar de la Madre en Semana Santa, concretamente en Viernes Santo, tuvo un fuerte encuentro con Dios. En 2006 hizo sus primeros votos.

Sobre su vida, la postuladora ha escrito el libro Hermana Claire Crockett, sola con el Solo, y ha dirigido el documental Hermana Claire Crockett, o todo o nada.