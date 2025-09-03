La cantante mexicana Evelin Toledo lanzó la canción O todo o nada, en honor a la hermana Clare Crockett, religiosa de origen irlandés que falleció en el terremoto de Ecuador en 2016 y que está en proceso de beatificación.

En declaraciones a ACI Prensa, la cantante nacida en Guadalajara cuenta que, quiso componer esta canción con su esposo José Miguel Pardo, “porque el testimonio de vida de la hermana Claire Crockett está llenando de esperanza la vida de muchas personas que la conocen. Me hizo recordar que Jesús nos llama a la santidad independientemente de la historia personal y el entorno en el que hayamos crecido”.

“También porque ante la petición de Jesús de radicalidad en seguirlo, pueden llegar miedos, inseguridades, el sentirme incapaz de lograrlo, pero al ver que ella pudo hacer esto realidad en su vida, me da esperanza que el Señor no me pide nada que no pueda y que no me deja sola en ello”, resalta la cantautora que se dedica a la música católica desde los 18 años.

Evelin comenzó a cantar a los tres años y a los doce empezó con la guitarra, con lo que ya pudo componer algunas canciones. Supo de la hermana Clare en 2018, con el documental Hermana Clare Crockett O todo o nada, realizado por la postuladora de su causa de canonización, la hermana Kristen Gardner.

Con el documental prosigue la cantante, pudo ver “su historia de conversión, sus gestos, lo graciosa que era, su rostro cuando alababa a Dios, cómo trabajaba hasta no quedarse con nada para ella, la verdad es que me conmovió mucho”.

Luego con el libro Sola con el Solo, también de la hermana Kristen, Evelin se identificó “mucho con Clare, por su personalidad extrovertida, por su alegría, por sus gustos artísticos y desde ahí siento que tengo una amiga muy cercana. Le digo que le hable a Jesús de mí y por la comunión de los santos, sé que ella lo hace y me acompaña”.

Evelin Toledo comenta también que “la música y el arte en general son herramientas que pueden facilitar el acercarnos a Dios. Me asombra cómo una letra, una melodía, una armonía juntos pueden generar un diálogo con el Señor. A veces la reflexión, la alabanza, el agradecimiento, el adorarlo o el arrepentirnos. Para diferentes momentos de nuestra vida espiritual, hay una canción que nos puede acercar a Jesús”..

¿Quién fue Clare Crockett?

La hermana. Clare Crockett fue una joven religiosa, miembro de las Siervas del Hogar de la Madre, que murió en el terremoto del 16 de abril de 2016 en Playa Prieta (Ecuador), en el que murieron al menos 673 personas.

Clare Crockett nació en Derry (Irlanda del Norte) en 1982. Siendo adolescente llamó la atención de productores de televisión. A los 15 años fue contratada para presentar un programa en la cadena británica Channel 4, y a los 17 llamó la atención de Nickelodeon.

En el año 2000, durante un retiro de Semana Santa, concretamente en Viernes Santo, en España y con las Siervas del Hogar de la Madre tuvo un fuerte encuentro con Dios. En 2006 hizo sus primeros votos.

En noviembre de 2024, la hermana Kristen dijo a EWTN Noticias que la hermana Clare tenía muy claro que “había dado su vida a Dios y que le pedía todo. Y ella quería darle todo”, lo que “era una inspiración para nosotras mismas que la conocimos”.

La causa de canonización de la hermana Clare Crockett se inició el domingo 12 de enero de 2025 en la Catedral Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor de Alcalá de Henares en España.