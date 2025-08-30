El Arzobispo de Santiago y Primado de Chile, Cardenal Fernando Chomali, compartió siete consejos para matrimonios jóvenes, centrados en dar gracias a Dios, vivir de acuerdo a la fe, poner a Jesús en el centro, y abrirse al don de los hijos.

Lo hizo en el marco del ciclo “Para meditar”, en el que periódicamente comparte reflexiones y consejos sobre distintos temas a través de las redes sociales del Arzobispado.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En esta oportunidad, sus consejos fueron:

1. Comprender la vida como un regalo llamado a convertirse en un don para los demás. Dar siempre gracias a Dios y a las familias por todo lo que han hecho por ustedes.

2. El jardín del vecino no es más verde que el de ustedes. Cada jardín tiene sus propias bellezas y sus zonas más áridas que hay que aprender a descubrirlas, cuidarlas y regarlas. Agradecer siempre el propio jardín con todo lo bueno y lo malo que trae.

3. Vivan como piensan y de acuerdo a su Fe, sino terminarán pensando de acuerdo a como viven. Esa es la ruina del hombre y del matrimonio. Sin rumbo y sin proyecto, lo banal y superficial adquiere valor absoluto. Eso es peligroso.

Las más leídas 1 2 3 4 5

4. Recuerden las palabras de Jesús, "Sin mí no podrán hacer nada". Su matrimonio depende de Él y cada día, cada segundo, pregúntese ¿qué haría Cristo en mi lugar? Ustedes son una gran esperanza para la Iglesia y la sociedad.

5. Recuerden que es imposible alcanzar la felicidad al margen de la verdad de ustedes y del compromiso asumido. Repasen las promesas que hicieron el día de su matrimonio.

6. He conocido a mucha gente arrepentida de no haber tenido más hijos. Jamás he conocido a alguien arrepentido de haber dado muchos hijos a la sociedad, a la familia y a la Iglesia. Los hijos son un don, el don más excelso, ábranse a él sin temor. De hecho, ustedes mismos son exactamente eso.

7. Comprender que las cosas realmente importantes de la vida acontecen en lo humilde y no en la opulencia que encandila. Sólo Cristo ilumina para mostrarnos el camino, la verdad y la vida. En esto, la Santísima Virgen María nos muestra un ejemplo sin igual a seguir. Que Dios los bendiga y los cuide.