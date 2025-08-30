Julieta Villar

30 de agosto de 2025
08:10 p. m.

Ago. 30, 2025
08:10 p. m.

El Arzobispo de Santiago y Primado de Chile, Cardenal Fernando Chomali, compartió siete consejos para matrimonios jóvenes, centrados en dar gracias a Dios, vivir de acuerdo a la fe, poner a Jesús en el centro, y abrirse al don de los hijos.

Lo hizo en el marco del ciclo “Para meditar”, en el que periódicamente comparte reflexiones y consejos sobre distintos temas a través de las redes sociales del Arzobispado.

En esta oportunidad, sus consejos fueron:

1. Comprender la vida como un regalo llamado a convertirse en un don para los demás. Dar siempre gracias a Dios y a las familias por todo lo que han hecho por ustedes.

2. El jardín del vecino no es más verde que el de ustedes. Cada jardín tiene sus propias bellezas y sus zonas más áridas que hay que aprender a descubrirlas, cuidarlas y regarlas. Agradecer siempre el propio jardín con todo lo bueno y lo malo que trae.

3. Vivan como piensan y de acuerdo a su Fe, sino terminarán pensando de acuerdo a como viven. Esa es la ruina del hombre y del matrimonio. Sin rumbo y sin proyecto, lo banal y superficial adquiere valor absoluto. Eso es peligroso.

4. Recuerden las palabras de Jesús, "Sin mí no podrán hacer nada". Su matrimonio depende de Él y cada día, cada segundo, pregúntese ¿qué haría Cristo en mi lugar? Ustedes son una gran esperanza para la Iglesia y la sociedad.

5. Recuerden que es imposible alcanzar la felicidad al margen de la verdad de ustedes y del compromiso asumido. Repasen las promesas que hicieron el día de su matrimonio.

6. He conocido a mucha gente arrepentida de no haber tenido más hijos. Jamás he conocido a alguien arrepentido de haber dado muchos hijos a la sociedad, a la familia y a la Iglesia. Los hijos son un don, el don más excelso, ábranse a él sin temor. De hecho, ustedes mismos son exactamente eso.

7. Comprender que las cosas realmente importantes de la vida acontecen en lo humilde y no en la opulencia que encandila. Sólo Cristo ilumina para mostrarnos el camino, la verdad y la vida. En esto, la Santísima Virgen María nos muestra un ejemplo sin igual a seguir. Que Dios los bendiga y los cuide.

Soy periodista, licenciada en comunicación por la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina. Tengo experiencia laboral en organizaciones no gubernamentales. Desde 2016 me dedico al periodismo católico, primero en la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) y, desde 2022, como corresponsal de ACI Prensa para Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia.